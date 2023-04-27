تفاصيل ميزة Google Meet.. تتيح إجراء مكالمات فيديو بجودة FULL HD

كشفت شركة جوجل عن توفير ميزة مكالمات الفيديو المرئية عالية الدقة (Full HD) عبر خدمة التراسل الفوري Google Meet.

وأكدت شركة جوجل أن خدمة ميزة مكالمات الفيديو المرئية تكون لشريحة محدودة من مشتركي خدمات Google One وGoogle Workspace، وجاء هذا وفقا لبيان صحفي نشرته الشركة على موقعها الرسمي.

تفاصيل ميزة Google Meet

وفقًا لإعلان جوجلن من المفترض أن تكون ميزة مكالمات الفيديو عالية الجودة بدقة Full HD أو 1080 بكسل متاحة عبر الويب عند استخدام جهاز كمبيوتر مزود بكاميرا بدقة 1080 بكسل ومعالجة قوية في الاجتماعات التي تشمل اثنين من المشاركين.

ما هو Google Meet؟

هو تطبيق لإجراء مكالمات فيديو بجودة عالية، وهو جزء من مجموعة أدوات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت التي تقدمها Google للاجتماعات والمؤتمرات الافتراضية.

ويعمل على إتاحة إجراء مكالمات فيديو مع العديد من المشاركين، ومشاركة الشاشة، وإرسال الرسائل النصية، واستخدام تقنية الترجمة الفورية، وتسجيل الاجتماعات، والمزيد من الميزات الأخرى.

ومن المفترض أن يكون الوصول إلى Google Meet من خلال المتصفح على الكمبيوتر الشخصي، أو التطبيقات المحمولة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS.

ويُمكن استخدام Google Meet في مختلف السياقات، مثل الاجتماعات العملية، والمحاضرات الأكاديمية، والمؤتمرات عن بُعد، والتواصل الاجتماعي.