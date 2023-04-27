طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل | وهذا ما نشره الثنائي: «وجعلنا بينكما مودة ورحمة في الزواج والطلاق»

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. أشعل مواقثع التواصل الاجتماعي نظرا لإنهاء إجراءات الطلاق بطريقة مهذبة تليق بالثنائي الذي استمر ذواجه لمدة 12 عاما.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وطلاق الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل، انتشر وهذا بعدما نشر كلا منهما كلمات يعبر فيها عن احترامه للاخر، مما جعلهما يتصدرات التريند، حيث حرصا على انتهاء العلاقة بمنتهى البساطة دون خلافات وشجار.

تامر حسني

قال الفنان تامر حسني عبر ستوري حسابه على إنستجرام: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب».

وأضاف تامر حسني: «ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم».

وتابع تامر حسني: «سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله».

بسمة بوسيل

ومن جهتها، قد نشرت المطربة المغربية بسمة بوسيل خبر انفصالها عن الفنان تامر حسني، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وكتبت بسمة بوسيل:«وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب».