عاجل.. تامر حسني يعلن انفصاله عن بسمة بوسيل وسط ذهول الجمهور

الفجر الفني
بوابة الفجر

أعلنت بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، رسميًا انفصالهما ووقوع الطلاق بعد زواج دام 11 عامًا. وأعلنت بسمة عن هذا الخبر المفجع لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكان الثنائي قد تزوج عام 2012، وعاشا سويًا علاقة زوجية قوية ومثالية، إلا أن الأمور تغيرت في الفترة الأخيرة مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الصعب، وتمنى الجمهور الخير والسعادة لكل من الزوجين وأن يجد كل منهما ما يسعده في حياته المقبلة. 

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

وكان النجم تامر حسنى كشف مؤخرا عن تأجيل حفلته المقبلة بالمنارة والتي كان محدد لها يوم 5 مايو المقبل وذلك إلى موعد اخر لم يتم تحديدة حيث  كتب على صفحاته بالسوشيال ميديا:"  يا شباب حفلة  5 مايو اللى في المنارة  أتأجلت وبنجدد لها موعد جديد ولم يتحدد هقولكم علية  الأيام الجاية "

كما طرح مؤخرًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

رد الفنان تامر حسني عبر خاصية «الاستوري» بحسابه الشخصي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، على إعلان زوجته بسمة بوسيل عن قرار انفصالهما.

طلاق تامر حسنيوكتب تامر حسني قائلا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد».

أضاف: «وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله».

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