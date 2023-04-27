يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب يلا شوت اليوم في الدوري السعودي 2023 YALLASHOOT

حسم اللقب Al Ittihad vs Al Shabab، ونعرض لكم في هذه المقالة بث مباشر الآن لمباراة فريق الإتحاد ومنافسه فريق الشباب اليوم، وذلك في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي.

حيث يحتضن استاد الملك عبدالله الرياضية مباراة نارية وقوية حيث يلتقي فريق الإتحاد ومنافسه فريق الشباب اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الإتحاد والشباب اليوم بث مباشر

حيث تقام مباراة الإتحاد والشباب ، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، اليوم الخميس الموافق 27 من شهر ابريل الحالي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

بينما تبث مباراة الإتحاد والشباب اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC sport 1 SD، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في شمال افريقيا والشرق الأوسط.

بينما يقوم بالتعليق علي مباراة فريق الإتحاد ومنافسه فريق الشباب اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، المعلق بلال علام.

تشكيل الإتحاد المتوقع اليوم أمام الشباب

حراسة المرمى:- مارسيلو جروهي.

خط الدفاع:- أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي.

في خط الوسط:- طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورنادو.

خط الهجوم:- هيلدر كوستا، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو.

ستشهد مدينة الملك عبد الله الرياضية مواجهة نارية بين نادي الاتحاد ونادي الشباب، في إطار الجولة 24 من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم "دوري روشن للمحترفين" لعام 2023.

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ويحتل العميد صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للاستفادة من خسارة النصر الوصيف في المباراة الأخيرة، والابتعاد بفارق النقاط عن غريمه اللدود.

بينما يسعى نادي الشباب للفوز في هذه المباراة للمنافسة على اللقب في الأسابيع الأخيرة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويسعى لتقليل الفارق بينه وبين الفريقين الأول والثاني.

ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة من أشرس المباريات في الدوري السعودي، وستحظى بمتابعة واسعة من قبل عشاق الكرة السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2023، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1