مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP

ماتش حسم اللقب Al Ittihad vs Al Shabab، بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر يلا شوت في الدوري السعودي | Shahid VIP، تشهد الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2022-2023، مواجهة قوية ومثيرة بين فريقي الاتحاد والشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الخميس. وتتميز مباريات الفريقين بالحماس والإثارة والندية، وتعتبر هذه المواجهة كلاسيكو شديد الوطأة ينتظره الجمهور السعودي بشغف كبير.

يسعى فريق الاتحاد إلى مواصلة مشواره الناجح في الدوري وتوسيع الفارق بينه وبين النصر إلى 6 نقاط، بينما يريد فريق الشباب العودة إلى المنافسة على اللقب وتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب. وتعد هذه المباراة فرصة لكل فريق لإثبات نفسه وتقديم أداء مميز في معركة شرسة على أرض الملعب.

وبقي 6 مباريات فقط للفرق الثلاثة المتنافسة على الصدارة (الاتحاد والنصر والشباب)، ولذلك فإن الفوز في هذه المباراة يعد مفتاحًا للأمل في تحقيق البطولة، وستكون المباراة تحت عنوان "أكون أو لا أكون" لكلا الفريقين. ويترقب الجمهور السعودي هذه المواجهة الكبيرة بحماس وشغف، وسيكونون على موعد مع مباراة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق.

موعد مباراة الشباب والاتحاد في ( دوري روشن )

تُقام مباراة الشباب والاتحاد اليوم الخميس 27-4-2023 الموافق 7 شوال 1444

وستُلعب المباراة في مدينة الملك عبدالله الرياضية ( ملعب الجوهرة المشعة ) والذي يتسع لـ 65 ألف متفرج

تُقام مباراة الشباب والاتحاد في الساعة 9.30 بتوقيت السعودية

تُقام مباراة الشباب والاتحاد في الساعة 8.30 بتوقيت مصر

تُقام مباراة الشباب والاتحاد في الساعة 10.30 بتوقيت الامارات

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي

ستنقل مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) على قناة SSC1 SD المفتوحة فقط للجماهير الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، بجودة عادية. كما سيتم بث المباراة على قناة SSC1 HD بخاصية الاشتراك في باقات القنوات الرياضية. وسيتاح بث المباراة مجانًا للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية عبر تطبيق "شاهد"، ولكن بجودة SD. وبالنسبة للجماهير في الوطن العربي، يمكنهم مشاهدة المباراة عن طريق الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

ويتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يتنافس كلا الفريقين على الصدارة في الدوري، وستشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الكرة السعودية. وعلى الرغم من أن البث المباشر لا يكون متاحًا للجماهير في جميع أنحاء العالم، إلا أن الاشتراك في خدمة "شاهد VIP" سيسمح للجماهير بمشاهدة المباراة بجودة عالية في أي مكان يتواجدون فيه.

قناة SSC HD 1 مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

سيتولى المعلق الرياضي بلال علام مهمة التعليق الصوتي على مباراة الاتحاد والشباب مساء اليوم الخميس، في اطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن 2022-2023

حكم مباراة الشباب والاتحاد في الدوري السعودي 2022-2023

سيدير الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، وسيعاونه الثنائي المساعد ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، بالإضافة إلى حكم الرابع خالد الأحمري. وسيتولى حكام تقنية الفيديو (VAR) مهمة الرصد الدقيق للأحداث الحاسمة في المباراة، حيث يشرف على هذه المهمة ألكسندر زيفكوفيتش بالتعاون مع سعد السبيعي.

ويُعد هذا الفريق التحكيمي من ذوي الخبرة والكفاءة في الإدارة الفنية للمباريات، وسيسعى جاهدين لإدارة المباراة بشكل مهني ودقيق، وتوفير العدالة والتكافؤ بين الفريقين. ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة وشديدة الوطأة، وسيحتاج الحكام إلى تركيز عالٍ وتقدير دقيق للأحداث المهمة في المباراة، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق نتيجة عادلة ومنصفة.

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ترتيب الشباب والاتحاد في الدوري السعودي ( دوري روشن 2022-2023 )

يحتل الاتحاد المركز الأول | برصيد 56 نقطة

الاتحاد لعب ( 23 ) مباراة | فاز ( 17 ) | تعادل ( 5 ) | خسر ( 1 ) | له ( 45 ) | عليه ( 8 )

يحتل الشباب المركز الثالث | برصيد 49 نقطة

الشباب لعب ( 23 ) مباراة | فاز ( 15 ) | تعادل ( 5 ) | خسر ( 3 ) | له ( 49 ) | عليه ( 22 )

احصائية تاريخية لـ آخر 10 مواجهات بين الاتحاد والشباب

تعد مباريات الشباب والاتحاد من أكثر المواجهات الكروية السعودية إثارة وشغفًا، حيث تقابلا في العديد من المناسبات الكروية المهمة، بما في ذلك بطولة الدوري السعودي وكأس الملك وكأس المؤسس وكأس ولي العهد والسوبر، بالإضافة إلى البطولات العربية المختلفة وبطولة دوري أبطال آسيا. وتتميز مبارياتهما دائمًا بالندية والقوة والإثارة، مما جعلها تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الوطن العربي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

ويظهر السجل الحديث لمواجهات الفريقين أن الاتحاد قد تفوق على الشباب في خمس مواجهات من آخر 10 مواجهات، بينما فاز الشباب في مباراة واحدة فقط ضد الاتحاد، وكانت النتائج على النحو التالي:

في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2021: انتصر الاتحاد بنتيجة 2-1.

في كأس ولي العهد 2022: انتصر الاتحاد بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي.

في الدوري السعودي للمحترفين 2021-2020: انتصر الاتحاد بنتيجة 2-0.

في كأس الملك 2021: انتصر الاتحاد بنتيجة 3-1.

في الدوري السعودي للمحترفين 2020-2019: انتصر الشباب بنتيجة 2-0.

في كأس ولي العهد 2020: انتصر الاتحاد بنتيجة 2-1.

في الدوري السعودي للمحترفين 2019-2018: انتصر الاتحاد بنتيجة 3-1.

في كأس الملك 2019: انتصر الاتحاد بنتيجة 1-0.

في الدوري السعودي للمحترفين 2018-2017: انتصر الاتحاد بنتيجة 2-1.

في كأس ولي العهد 2018: انتصر الاتحاد بنتيجة 1-0.

ويترقب جمهور الكرة السعودية والعربية بشغف المباريات القادمة بين الفريقين، في أمل الحصول على مزيد من الإثارة والمتعة الكروية.

التشكيل المتوقع للشباب ضد الاتحاد

من المتوقع أن يدخل المدرب فيسنتي مورينو المباراة بالتشكيل 4-3-3

حراسة المرمى: سيانج جيو كيم

خط الدفاع: متعب الحربي – إياجو سانتوس – فواز تمبكتي – فواز الصقور

خط الوسط: حسين آل منصر – جريجور كريتشوفياك – إيفر بانيجا

خط الهجوم: هتان باهبري – كريستيان جوانكا – آرون بوينديزا

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الشباب

من المتوقع أن يدخل المدرب نونو سانتو المباراة بالتشكيل 4-4-2

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد حجازي – أحمد بامسعود – مد الله العليان – أحمد شراحيلي

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورونادو – هيلدر كوستا

خط الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمدالله