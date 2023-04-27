يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يلتقي الاتحاد نظيره الشباب مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة، في خضم مواجهات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022-2023.

يدخل نادي الاتحاد مواجهة الشباب، بعد تعثره في المباراة السابقة أمام الهلال والتي خسرها بهدف دون مقابل، ويسعى النمور إلى استعادة توازنه والخروج بالظفر بنقاط المباراة كاملة من أجل الاستمرار في التقدم والفوز بلقب دوري المحترفين.



يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023، ويملك في رصيده 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر الوصيف، و6 نقاط عن الشباب و7 نقاط عن الهلال.

من جهة أخرى، يتطلع الشباب الذي يقدم مستويات مميزة إلى مواصلة نتائجه الممتازة، حيث حقق الفوز في آخر مباراتين على الهلال بثلاثية نظيفة، وآخرها على نادي الخليج 3-2، ويأمل في البقاء على نفس المنوال والحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ سنوات طويلة.

ويحتل الليوث المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن النصر وست نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين، حيث لعب الاتحاد والشباب مع بعضهما 29 مرة في دوري المحترفين، حقق العميد الفوز في 11 مباراة، مقابل 9 انتصارات لليوث، وحضر التعادل في 9 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2023

تُنقل مباريات الدوري السعودي فقط وحصريًا عبر قنوات "SSC"، وبالتأكيد ستكون مباراة الاتحاد والشباب كالمعتاد متاحة هناك.

يمكنك متابعة المباراة مجانًا إن كنت داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما إذا أردت متابعة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك لمشاهدة قناة SSC1 HD.

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مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2023

ستكون مباراة الاتحاد والشباب متاحة مجانًا داخل السعودية عبر تطبيق شاهد ولكن بتقنية SD، أما لمتابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2023

تقام مباراة الاتحاد والشباب مساء الخميس الموافق 27 أبريل 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.