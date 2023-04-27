يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27-04-2023 في الدوري السعودي

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27-04-2023 في الدوري السعودي، وينتظر مشجعي الكرة السعودية في مصر والوطن العربي مباراة من العيار الثقيل تجمع بين متصدري الدوري السعودي فريق الاتحاد والشباب ضمن الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لملاقاة نظيرة فريق الشباب علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة الرابعة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المبارة مساءً الغد والموافق الـ27 من أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

ويتم بث مجريات المباراة عبر شبكة قنوات SSC الحاصلة علي حقوق النقل الحصري والمباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

التشكيل المتوقع ل الإتحاد والشباب

حراسة المرمي: مارسيلو غروهي.

الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود.

خط الوسط: إيجور كورنادو، طارق حامد، هيلدر كوستا، عبدالرحمن العبود، رومارينيو.

الهجوم: عبدالرازق حمدالله.

ومن المتوقع أن يدخل الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كيم

فى الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكي، سانتوس، خالد الغمدي.

الوسط: جوانكا، حسين القحطاني، بانيجا، هاتان باهبري، كريتشوفياك.

الهجوم: أرون بوبيندزا.

ترتيب الفريقين فى الدوري

ويدخل فريق الاتحاد المباراة متصدر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب محتلًا المركز الثالث وبرصيد 50نقطة.

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ولقاء الاتحاد والشاب؛ ليس مهمًا للفريقين فقط، بل لنادي النصر أيضًا، والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "حاليًا"، برصيد 53 نقطة.

وفوز الاتحاد "المتصدر بـ56 نقطة"، سيجعله قريبًا للغاية، من التتويج بلقب الدوري، الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009؛ حيث سيبتعد بـ6 نقاط عن النصر، وبـ9 عن الشباب.

أما الشباب "ثالث الدوري"، يحتاج إلى الفوز، لضمان المنافسة على الدوري، حتى الجولة الأخيرة؛ كما أنه سيعطي "قبلة الحياة" إلى النصر؛ من أجل التتويج باللقب الغالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

والشباب يريد الانتقام من الاتحاد، الذي خطف واحد من أهم أسلحته، في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ وهو المدافع الدولي أحمد شراحيلي.

ومن ناحيته.. يرغب الاتحاد في الانتقام من الشباب، وخاصة رئيسه خالد البلطان، الذي اتهم إدارة العميد، بـ "التفاوض" بشكل مخالف للقانون مع شراحيلي، كما زعم بأن اللاعب نفسه، قام بإخفاء حساباته البنكية؛ من أجل عدم كشف الأموال التي تحصل عليها من الاتحاد.

ووصلت الخلافات بين الناديين وقتها، إلى الجهات المختصة، التي برأت الاتحاد وشراحيلي.. ليبقى الآن الرد رياضيًا؛ من أجل لقب دوري، سيكون الأغلى في تاريخ الناديين.