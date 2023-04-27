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يلا شوت "العميد " مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27-04-2023 في الدوري السعودي

يلا شوت "العميد " مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27-04-2023 في الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت "العميد " مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم 27-04-2023 في الدوري السعودي، يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة عالية الجودة بين فريق الاتحاد ومنافسه فريق الشباب، اليوم، في الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والشباب

حيث تقام مباراة الاتحاد والشباب، في الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري السعودي، اليوم الخميس، الموافق 27 من الشهر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب

فيما ستذاع مباراة الاتحاد والشباب اليوم، في الأسبوع الرابع والعشرين من منافسات الدوري السعودي، عبر SSC 1 SD الرياضية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في إفريقيا والشرق الأوسط.

ورغم أنه يتولى مسؤولية التعليق على مباراة الاتحاد ومنافسه فريق الشباب، اليوم، في الأسبوع الـ24 من منافسات الدوري السعودي، المعلق بلال علام.

تبدأ اللعبة في:

6:00 بتوقيت المغرب وموريتانيا.

7:00 مساءا بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

9:00 مساءً بتوقيت السعودية واليمن وقطر والبحرين والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين والأردن والكويت.

10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

يواجه الاتحاد نظيره الشباب، مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، في قمة الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

يلتقى العميد مع الليث للمرة الثالثة في بطولة الدوري خلال شهر أبريل الجاري.

فاز فريق الشباب على الاتحاد مرةً، وفاز الاتحاد في لقاء، في المباراتين التي جمعت بينهما هذا الشهر.

وقع اختيار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على طاقم تحكيم صربي لإدارة مباراة الاتحاد والشباب.

يلتقى الاتحاد مع الشباب، مساء يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، في قمة الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

من المقرر أن يقود المباراة الحكم الصربي سرديان يوفانوفيتش سيقود لقاء القمة.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه، ويتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

 

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