يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر في الدوري السعودي اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم الخميس الموافق 27 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحترفين هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» معقل فريق الاتحاد.

وتنطلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي بث مباشر

ويترقب عشاق الكرة السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام، موعد كلاسيكو الدوري السعودي بين اتحاد جدة والشباب والذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في إطار الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة».

ويحتل اتحاد جدة قبل مواجهة اليوم صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد 56 نقطة بينما يتواجد الشباب فى المركز الثالث بـ50 نقطة ويفصل بينهما النصر الوصيف برصيد 53 نقطة.

بينما سيخوض الشباب مباراة اليوم بكل قوة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من حصد لقب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

بث مباشر مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي اليوم الخميس الموافق 27 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي «روشن» للمحترفين هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» معقل فريق الاتحاد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والشباب | اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.