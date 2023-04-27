سيتي ووك جدة 2023.. قائمة الفعاليات ورابط حجز التذاكر عبر منصة تكت مكس

ستقام فعاليات سيتي ووك جدة هذا العام في جدة، وتتميز بطابع ترفيهي رفيع المستوى وغير مسبوق في المملكة العربية السعودية والعالم كله، وخلال السطور التالية سنتعرف على أهم فعاليات سيتي ووك جدة وأسعار التذاكر وطريقة الحجز وكافة المعلومات والتفاصيل حول سيتي ووك جدة.

سيتي ووك جدة 2023

ويعد سيتي ووك جدة أحد أهم فعاليات موسم جدة، وهو من أشهر المهرجانات التي تقام كل عام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأ هذا المهرجان في عام 2014، ويعتبر هذا الموسم هو الأكبر ويحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات سواء كانت ثقافية أو ترفيهية.

ويعد موسم جدة هو أحد المهرجانات المدرجة في المواسم السعودية، ويتدفق على فعاليات هذا المهرجان العديد من الزوار والسياح بأعداد كبيرة للتعرف على المملكة وتاريخها والمحطات الرئيسية التي مرت بها، بالإضافة إلى المجالات العلمية التي ساهمت في تطوير المملكة.

فعاليات موسم جدة 2023