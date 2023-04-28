وزير الإسكان يتابع أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة بالمرحلة الخامسة بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة بالحي الحادى والعشرين، بمدينة العاشر من رمضان.


وقال الوزير إنه تتم متابعة الموقف التنفيذى للوحدات بصورة دورية، مشيرا إلى أن هناك تأكيدا مستمرا على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية، مشددا على الاهتمام أيضا بالانتهاء من الخدمات المختلفة التى تخدم المستفيدين من المبادرة. 

وتابع  الوزير الأعمال الجاري تنفيذها بالحي العشرين بمشروع 98 عمارة بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي "، بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين ".


وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه جارٍ استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية لربط طريق الروبيكي بطريق محطة القطار الكهربائي والمنطقة الصناعية، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ شبكة الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة.
وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقاَ للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة، وخاصة ما يتعلق بأعمال الإنشاءات وتنفيذ طبقة الأسفلت أو أعمال رفع كفاءة الطرق بالمدينة.

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