جهاز مدينة العبور: حملات صباحية ومسائية بمختلف المناطق لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات

الاقتصاد
بوابة الفجر

صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملات صباحية ومسائية بمختلف أنحاء المدينة على مدار اليومين الماضيين، حيث تم تشكيل لجنة للتدخل السريع من إدارة الأمن والتنمية بالجهاز لرفع الإشغالات وضبط شوارع المدينة، استهدفت الحى الأول والطريق الرئيسي وشارع الشباب ومحيط سنتر الياسمين وميدان الروضة. 


وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن حملة أخرى استهدفت ( الحي الأول - الحي الثاني - حي الشباب - سنتر الياسمين ومحيطه- إسكان الـ٧٠ مترا - الحي الثامن - إسكان المستقبل - سنتر خان العمار - جزء من الحي التاسع - المنطقة الصناعية الأولى )، حيث أسفرت  الحملة عن رفع  الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتحفظ على  ٥ مركبات " توك توك" و٧ مركبات " تروسيكل" بيع مأكولات، و٤ مركبات " تروسيكل" مستخدمة في نبش القمامة، كما تم إزالة  التعديات والإشغالات بالمناطق المذكورة بخلاف ٣ سلالم حديد مخالفة بسنتر الياسمين. 


وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أن لجنة الإزالة والإدارات المختصة بالجهاز قاموا بتنفيذ قرار إزالة الردود الأمامى بالقطعة ٥ بلوك ١١٠٠٥ منطقة الـ ٨٠٠ بالحى الأول، وبالمرور بالحى الأول تم رصد استغلال البدروم بنشاط ألعاب بلاستيشن وصالة بلياردو بقطعة ٩ محلية ٥ب،  وتم التحفظ على الأدوات والمهمات،  وكذالك القطعة ٤ بالحى الثانى، المستثمر الصغير، حيث تم رصد مخالفة استغلال البدروم مخزن أدوات، كما تم المرور بمحور الحى الأول ورفع الإشغالات والتحفظ على سيارة ربع نقل لبائع متجول، ورفع الإشغالات بشارعى الشباب والشعراوى والطريق الرئيسي.

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