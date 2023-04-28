عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28-4-2023

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أبريل 2023، مع اتجاه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب شهرية في البورصة الدولية للذهب.

أسعار الذهب اليوم:

وسجل سعر عيار 21 نحو 2670 جنيها للبيع و2700 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 3047 جنيها للبيع و3081 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 2293 جنيها للبيع و2319 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 1760 جنيها للبيع و1810 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 93.833 ألف جنيه للبيع و94.9 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.12 ألف جنيه للبيع و21.450 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 3.02 مليون جنيه للبيع و3.081 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميًا:

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي الجمعة 28 ابريل إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر الشهر المقبل.



وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.



هذا واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.



وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.



وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو أيار، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.



وبالنسبة للمعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1499.96 دولار.