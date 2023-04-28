أسعار الذهب عالميًا تتجه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي الجمعة 28 ابريل إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر الشهر المقبل.



وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.



هذا واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.



وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.



وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو أيار، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.



وبالنسبة للمعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1499.96 دولار.