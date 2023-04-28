أسعار الذهب عالميًا تتجه لتحقيق مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي الجمعة 28 ابريل إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر الشهر المقبل.
             
وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1%.

هذا واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.
             
وعلى العكس، يتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
             
وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من مايو أيار، وتتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
             
في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.
             
وبالنسبة للمعادن المعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 1499.96 دولار.

أسعار الذهب ضعف الدولار الذهب في المعاملات الفورية أسعار الذهب عالمي ا
Elfagr.org
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل| البنك المركزى يتخذ قرار جرئ بخصوص الجنيه..ومتعاملون السوق السوداء فى صدمة

عاجل | قطار لا يتوقف.. ارتفاع جديد يضرب سعر الذهب اليوم بداية تعاملات المساء

عاجل.. إجراء يصدم أصحاب السوق السوداء.. وأسعار الدولار اليوم الجمعة 28 أبريل (تفاصيل)

عاجل| البنك المركزى يقرر الدفاع عن الجنيه .. والاستغناء عن دولارات السوق السوداء

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ عبد الله كامل عن عمر يناهز 38 عام والحزن يخيم على محبيه

عاجل - سعر الدولار اليوم | مفاجآت ضرب نار.. انهيار العملة الخضراء في السوق السوداء

عاجل - سعر الدولار اليوم | ضربة موجعة لتجار السوق السوداء بشأن العملة الخضراء (تفاصيل)

مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة