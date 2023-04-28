عاجل مفاجآت جديدة تزلزل السوق السوداء.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

مفاجآت تزلزل السوق السوداء .. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 أبريل 2023

البنك المركزي المصري قد اتخذ قرارًا هامًا بشأن تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع خلال الأسبوع الماضي، ويشير هذا القرار إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى استقرار العملة المحلية والحد من التضخم والتقليل من الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، وكما يبدو أن الإجراءات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية أدت إلى تراجع السوق السوداء وزيادة المرونة في سعر الصرف في البنوك المصرية، مما أدى إلى تحسن في الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى القصير.

ما هي أسعار الدولار في البنوك والتي تسببت في مفاجأة لسوق السوداء

تُعلن بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى تحديثات مستمرة حول تراجعه في السوق السوداء، وتأتي هذه الخدمة ضمن التزام الموقع بتزويد متابعيه وزواره بأحدث المعلومات والأخبار على مدار الساعة، ليظلوا على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالأحداث الاقتصادية والمالية في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 28 أبريل 2023:

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك اسكندرية 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.75 جنيه

سعر البيع: 30:85 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.75 جنيه

سعر البيع: 30.85 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

أسعار الدولار في البنوك المصرية والعربية

ما هو سعر الدولار اليوم في البنوك العربية ؟

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الكويت الوطني 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك المصري الخليجي 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك المشرق 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك التجاري الدولي 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر صرف الدولار اليوم فى بنك الأهلي القطري 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك أبو ظبي التجاري 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.90 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

أسعار الدولار في البنوك الأجنبية

سعر الدولار اليوم في البنوك الأجنبية:

سعر الدولار اليوم فى بنك المصرف المتحد 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85 جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك الإستثمار العربي 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك اجريكول 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

سعر الدولار اليوم فى بنك سايب 28 أبريل 2023:

سعر الشراء: 30.85جنيه

سعر البيع: 30.95 جنيه

أسعار العملات الأجنبية

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي:

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم 28

أبريل:

سعر الشراء: 34.03 جنيه

سعر البيع: 34.16 جنيه

سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه اليوم 28 أبريل:

سعر الشراء: 38.24 جنيه

سعر البيع: 38.37 جنيه

سعر صرف الريال السعودي صرف الجنيه اليوم 28 أبريل:

سعر الشراء: 8.21جنيه

سعر البيع: 8.25 جنيه

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم 28 أبريل:

سعر الشراء: 100.64 جنيه

سعر البيع: 101.03جنيه

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 28 أبريل:

سعر الشراء: 8.39 جنيه

سعر البيع: 8.42 جنيه

صدمة أصحاب السوق السوداء

ما هي الإجراءات الجديدة المتخذة بشأن السوق السوداء في مصر ؟

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بتثبيت سعر الدولار عند 30.93 جنيهًا، ما أثار صدمة كبيرة لأصحاب السوق السوداء الذين كانوا يراهنون على تدهور الجنيه المصري مقابل الدولار. وأدى هذا القرار إلى تدهور السوق السوداء وعكس توقعاتهم، فضلًا عن إجبارهم على التخلص من الدولارات التي كانت بحوزتهم.

وعلى الرغم من أن النصف الأخير من عام 2023 شهد حالة من الرواج والانتعاش، فإن السوق السوداء كانت في طريقها إلى الاختفاء نهائيًا، حيث قادت وزارة الداخلية حملات مكثفة على تجار العملة، وفي الوقت نفسه سمح البنك المركزي للعملة المحلية بالتحرك. واستمرار تحسُّن المستوى الاقتصادي وجهوده في مصر، ساهم في تراجع السوق السوداء بشكل مستمر. ومن الأسباب التي أدت إلى انهيار السوق السوداء، إصدار شهادات، السماح بإصدار الذهب وجمع الدولار، وتسهيل مرور البضائع في الجمارك.