عاجل.. مقتل 75 شخصًا خلال يومين من الاشتباكات في دارفور

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، عن مقتل أكثر من 75 شخصًا خلال يومين من المعارك في مدينة الجنينة بدارفور غرب السودان.

وكان قد تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الجمعة، اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والآلية الثلاثية والرباعية.

وأوضحت وزارة الخارجية،

أن البرهان تلقى اتصالات هاتفية من سلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، ومحمد إدريس دبي، رئيس تشاء، وأبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، ومنصور بن زايد نائب رئيس الإمارات، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي".

كما تلقى البرهان، اتصالات من: "الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد، والآلية الرباعية التي تضم السعودية، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ودولة الإمارات".

وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية، على أن الجميع يقفون إلى جانب السودان، ويؤكدون على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها.