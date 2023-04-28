توريد 285 ألف طن قمح محلي على مستوي الجمهورية حتى الأن

ارتفعت معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين ليبلغ 285 ألف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي اليوم الجمعة، حسب بيان وزارة التموين الصادر اليوم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن والصوامع بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وأوضح وزير التموين أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.

ومن جهته، قال سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم إن المساحة المنزرعة من القمح في المحافظة بلغت 162 ألف فدان، وتم استلام 16 ألفا و561 طن قمح من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد والتوريد منتصف ابريل الجاري وحتي اليوم الجمعة.

وأضاف حرز الله - خلال جولة تفقدية بمجمع صوامع مطحن بوهلر الجديد التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة الفيوم - أن معدل التوريد اليومي من محصول القمح يبلغ 3 آلاف طن وخلال أيام سنصل لذروة الموسم بكمية توريد 7 آلاف طن يوميا.

وأشار حرز الله إلى أن إجمالي السعات التخزينية في الفيوم تصل إلي 200 ألف طن موزعة على 14 موقع تجميع أقماح تنقسم إلى صومعتين تابعتين للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، 4 هناجر تابعة للبنك الزراعي، 7 شون مراكز تجميع.

وبدوره، قال المهندس خالد توفيق رئيس قطاع مطاحن الفيوم بشركة مطاحن مصر الوسطى إن الشركة لديها 3 مطاحن في المحافظة بقدر طحن يومي 940 طن دقيق، هم مطحن السلندرات الجديد قدرة طحن يومي 350 طنا، مطحن بوهلر القديم 240 طن يومي ومطحن بوهلر الجديد 350 طن متوسط يومي.

وأضاف توفيق أن شركة صوامع مصر الوسطي يتبعها مجمع الصوامع في مطحن بوهلر الجديد والذي تبلغ سعته التخزينية الإجمالية 25 ألف طن بعدد 5 خلايا، مشيرا إلى أنه يتم عمل صيانة دورية لمجمع الصوامع والمطاحن.