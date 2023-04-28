الأخضر مرتفع عالمياً سعر الدولار اليوم الجمعة 28 / إبريل / 2023 أمام الجنيه في جميع البنوك

‘‘ الأخضر مرتفع عالميًا ‘‘ سعر الدولار اليوم الجمعة 28 / إبريل / 2023 أمام الجنيه في جميع البنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر

الدولار اليوم..  في يوم الجمعة الموافق 28-4-2023، لم يشهد سعر الدولار تغيرًا يذكر في مصر نظرًا لإجازة البنوك المصرية الأسبوعية. وبالتالي، سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي في مصر نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع. وفيما يلي، سنستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك المصرية الرئيسية اليوم:

سعر الدولار اليوم الجمعة 28-4-2023

 سعر الدولار اليوم الجمعة 28 / إبريل / 2023 أمام الجنيه في جميع البنوك

 

بدأت بورصة الدولار العالمية تداولاتها اليوم بارتفاع مؤشر الدولار، وذلك في وقت تحقق فيه سعر الذهب بالدولار مكاسب جديدة أمام الدولار، ويأتي هذا الارتفاع في مؤشر الدولار والمكاسب الجديدة لسعر الذهب في ظل تحولات اقتصادية وسياسية عالمية متلاحقة، والتي ينتظر أن تثري الأجواء الاقتصادية في الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم في مصر

يستمر سعر الدولار اليوم الجمعة 28 أبريل ثباته في البنوك للأسبوع السادس على التوالي، بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم.

سعر الدولار الجمعة 28-4-2023سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي الآناستقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي ليسجل نحو 30.83 جنيه شراء و30.96 جنيه بيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي الآناستقر سعر الدولار اليوم في التجاري الدولي ليسجل نحو 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار حالة من الهدوء اليوم في مصر، وذلك بسبب إجازة البنوك الأسبوعية. ووفقًا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في مصر كما يلي: (يرجى ملاحظة أن الأسعار قابلة للتغيير)

سعر الدولار الجمعة 28-4-2023سعر الدولار اليوم في البنوك
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس الآنسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان الآنسجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الآنسجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي نحو 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرةسعر الدولار اليوم في بنك القاهرة حقق نحو 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصرسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه شراء، و30.85 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه شراء، و30.85 جنيه بيع.

 

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