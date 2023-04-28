د. رشا سمير تكتب: الألف مئذنة وتاريخ جدير بالاهتمام

اصطحبتني إحدى الصديقات المولعات بالقاهرة القديمة وتراثها المعماري في جولة رمضانية روحانية رائعة في رمضان إلى أحد الأماكن الخلابة في قاهرة المعز وهي منطقة باب الوزير وكان الغرض من الزيارة أداء صلاة التراويح في "الجامع الأزرق".

الجامع الأزرق المعروف أيضا بمسجد آق سنقر إبراهيم أغا مستحفظان في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر، نسبة إلى الأمير شمس الدين آق سنقر أحد مماليك السلطان قلاوون عام ١٣٤٧.

سكون رهيب غمر نفسي وحالة من الطمآنينة والرضا.. الأطفال يلهون في الأزقة.. الرجال يجلسون على المقاهي البسيطة..السيدات يتبادلن الوصفات الرمضانية، إنها دون شك حالة من الرضا لا وجود لها في قلوب من يمتلكون المال والنفوذ والسيارات الفارهة، فنحن نعيش صراع ذاتي وقلق لا ينتهي على غد لا يملكه إلا الله..نعيش في سباق محموم لإمتلاك كل شيء ولا شيء.

رغم حالة الطمأنينة النفسية والإبهار المعماري التي عشتها وسط تلك الأجواء الساحرة إلا أنني شعرت بغصة في قلبي من كم الإهمال والقمامة والتراب الذي علا كل الأماكن، وسألت نفسي، ماذا لو قمنا بإستغلال ما نمتلكه من تراث معماري، من مساجد وكنائس وبيوت أثرية قديمة للجذب السياحي؟ ماذا لو أطلقنا حملة لنظافة تلك الأماكن مع عدم المساس بها ولا محاولات لتطويرها بالشكل البائس المعتاد، فقط هي محاولة للحفاظ على طابعها الأثري دون فذلكة!.

عدت إلى أحد أهم الكتب التي تتناول منطقة القاهرة التاريخية وآثارها لأطلع على هذا الكنز من المآذن والشوارع الذي لم تنتبه إليه الدولة يوما إلا في عهد وزير الثقافة الفنان فاروق حسني الذي كان ينزل بنفسه إلى الأزقة والحارات ويلتقط بعين الفنان تلك الكنوز التاريخية المنسية، ويعطي أوامر فورا لترميمها وإعادة رونقها، وتحويلها إلى مزارات سياحية ذات قيمة..

على سبيل المثال وليس الحصر شارع المُعز الذي كان إنجاز غير عادي لوزير ثقافة يعي قيمة التراث، وهو الذي تحول إلى ساحة شعبية غوغائية مع عودة الفوضى والباعة الجائلين والقمامة بعد رحيله عن الوزارة، وكأن شيئا لم يكن!.

سألت نفسي طويلا وأنا أسير بين الدروب وألتقط الصور وسط إنبهاري وفخري بمصر بلدي وطن الحضارة، سألت نفسي، كيف إستطاع فاروق حسني إقناع أبناء تلك المنطقة بأن شارع المعز ملكهم وأمانة بين أيديهم؟ فحافظوا عليه.

كيف كان الشارع وقتها يبرق من النظافة والجمال والرقي؟ كيف ظل على مر شهور طويلة نظيفا مرتبا متاحا فقط للمارة؟ كيف؟! هل أخضعهم بالقانون؟ أم بفكرة الإنتماء أم بالمال؟..

في كل الأحوال إستطاع هذا الرجل الفنان أن يبدل ويغير ويصنع حالة لم يستطع إستكمالها من جاء بعده من وزارء..توارى الحُلم بتواريه عن الصورة!.

هذه هي نكبة مصر الحقيقية، لا يجئ من يستكمل..بل يجئ من يهدم وينهي وينكل بكل ما صنعه من سبقه..البناء لا يعلو إلا بوضع لبنة فوق الأخرى ليعلو الجدار..أفلا تعقلون!.

أتذكر أن ساقتني قدماي منذ شهور أيضا في رحلة بحث عن كتب قديمة إلى منطقة باب النصر، إصطحبني بائع الكتب إلى مكان ساحر أخبرني أنه يُدعى (وكالة قايتباي)..نقوش إسلامية فاخرة على الباب، مشربيات منمقة، إلا أن أجزاء كثيرة قد تلاشت من البناء، أما الداخل فقد تحول إلى مقلب قمامة هرمي مفجع وموجع في آن واحد..ذباب، قطط وكلاب ضالة، رائحة القمامة تزكم الأنوف..

تسمرت في مكاني وسألته:

"كيف غاب هذا المكان عن المسئولين؟ ألم ينتبه له أحد من قبل؟"

رد بكل عفوية ودون تفكير:

"الوزير فاروق حسني كان قد أمر بتنظيفه"

ثم..توارى الحُلم..

أنا هنا لست بصدد عمل دعاية لشخص هو في غنى عنها، بل أنا بصدد تسليط الضوء على فكرة من الممكن أن تصبح مصر بها من أغنى دول العالم سياحيا، فتركيا وأسبانيا دخلهم القومي يقوم على السياحة ونحن نملك من التاريخ والمزارات أضعاف ما يملكونه.

مصر هي بلد الألف مئذنة..وكل زقاق فيها له عنوان وقصة..أتمنى فقط ألا يتم تطوير تلك الأماكن بنفس طريقة تطوير حديقة المنتزه بالأسكندرية، لأن محو الصورة الأصلية القديمة هو طمس لمعالم كلما تقدمت في العمر كلما زادت قيمتها..

يا سادة..إن قيمة وهوية الأماكن في مصر تأتي من تلك المعالم القديمة، دعونا نُبقي على الشكل القديم فقط بإزاحة الغبار عنه ونخلق حوله حالة تراثية، دعونا نعمل على إبراز الأثر دون المساس بالشكل القديم.

دعونا نبحث عن مسئول له عين فنان وقلب عاشق لمصر ونضع المسئولية بين يديه..

دعونا نبحث عن حلول منطقية للخروج من الأزمة الإقتصادية، فالبناء الجديد سيصبح له قيمة يوما ما، فقط حين يُصبح تاريخا..

أما الآن..فالقديم يكسب!.

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