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مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر.. بدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي 2023

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر.. دون تقطيع اليوم في الدوري السعودي 2023

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر.. دون تقطيع اليوم في الدوري السعودي 2023  ، مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر دون انقطاع في الدوري السعودي 2023، متابعو دوري روشان السعودي يتوقون لمشاهدة المباراة الحماسية التي ستجمع بين فريقي النصر والرائد. لذلك سوف نشارككم سطور مقالتنا لهذا اليوم على موقعنا الفجرعن اهم التفاصيل التي تهمك في هذه المباراة مثل رابط مشاهدة المباراة بالبث المباشر عبر موقع Yalla-Shot اضافة إلى الموعد المحدد لهذه المباراة وملعب اي ملعب يقام بالاضافه إلى رابط حجز التذاكر لحضور المباراة، وكذلك القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكل من الفريقين. 

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد عبر موقع يلا شوت حيث ينقل احداث المباراة عبر بث مباشر من الميدان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدوري السعودي الرائد

سنطلعكم على أبرز القنوات التي تبث مباراة النصر والرائد في دوري روشان السعودي، كما صرحت الشبكة. قنوات SSC وهي الناقل الحصري لمسابقات الدوري السعودي، لبث مباراة النصر والرائد مجانًا، باستخدام تقنية SD، لمن هم في السعودية. أما تقنية HD فتتطلب إشتراك خاص. تم تعيين القناة SSC1 SD لنقل المباراة لأناس داخل السعودية، الفجر نيوزء لمن هم في الخارج أو لمن يرغب في مشاهدة المباراة بتقنية عالية الجودة، ستجدها على SSC1HD، بالإضافة إلى القناة الرياضة SSC 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

سنزودكم بترددات أبرز القنوات التي تبث مباراة النصر والرائد، حيث ستكون الترددات على النحو التالي:

 

أولًا قناة ssc:

 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12523.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.
  • القمر الصناعي: عربسات.
  • التردد: 12417.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 5/6.

ولل لقناة SSC 1:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: ١٢٣٨٠.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة النصر والرائد

يخوض فريق النصر السعودي مباراة مثيرة ضد فريق الرائد في مساء الجمعة في الواقع 28 أبريل هذا الشهر، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من دوري الروشن السعودي، والتي ستقام على ملعب حديقة الأول، حيث ستطلق صافرة البداية في الوقت المحدد بالضبط:
  • السادسة والنصف مساء توقيت المغرب وموريتانيا.
  • و أيضا السابعة والنصف مساء تونس والجزائر بالتوقيت المحلي.
  • وكذلك في الكل الثامنة والنصف مساء Time مصر والسودان وليبيا.
  • و كل الحق الساعة التاسعة والنصف مساءً السعودية واليمن والبحرين بالتوقيت المحلي.
  • وانتهى كل شيء الساعة التاسعة والنصف مساءً توقيت قطر والعراق وسوريا.
  • و أيضا إنها العاشرة والنصف مساءً توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للفوز على الرائد في الدوري السعودي

سنبلغكم بالتشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراته القادمة ضد الرائد والتي ستكون على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
  • ولل لخط الدفاع: جيسلان كونان، الفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.
  • سوف تتكون خط الوسط من: لويز جوستافو، عبد المجيد السليم.
  • أما بالنسبة لل خط الوسط المهاجم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى.
  • ولل بالنسبة للخط الهجومي: كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع للرائد أمام النصر في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة فريق الرائد في مباراته القادمة ضد فريق النصر على النحو التالي:

  • سيكون في حراسة المرمى: سيلفيو لونج.
  • سوف تتكون خط الدفاع من: محمد الدوسري، محمد سالم، مبارك الراجح، عوض خميس.
  • ولل لخط الوسطمحمد فوزير، منصور البيشي، سلطان الفرحان، الكسندرو متريتا.
  • أما بالنسبة للاعبين خط الهجوم: خوليو تافاريس، عبدالله الفهد.

حجز تذاكر مباراة النصر ودوري الروشان الرائد السعودي

أعلنت إدارة ملعب الأول بارك طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والرائد عبر ارتباط البوابة تابع للملعب، وأكدت عدم وجود طريقة أخرى لحجز تذاكر مباراة النصر، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريالًا سعوديًا. يمكن لجميع جماهير النصر والرائد حجز تذاكر المباراة باتباع الخطوات التالية:
  • أولا اذهب إلى الموقع ملعب مارسول بارك.
  • اختر من بين المباريات المتاحة مباراة النصر والرائد.
  • انقر على أيقونة احجز الآن.
  • قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.
  • حدد عدد التذاكر وحدد فئة كل تذكرة.
  • ثم اختر طريقة الدفع المناسبة لك، وأدخل معلومات الدفع.
  • بعد ذلك ستظهر لك التذكرة، واحتفظ بها وتعرضها عند الدخول.
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