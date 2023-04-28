يلا شوت مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد بث مباشر يلا شووت اليوم في الدوري السعودي YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، في مباراة مثيرة، حل فريق الرائد ضيفًا ثقيلًا على فريق النصر في ملعب الأول بارك، وذلك ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2023.

تعرض النصر لضربتين متتاليتين في المباراتين السابقتين، حيث خسر في الديربي الرياضي أمام الهلال وتوقف رصيده عند 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وتلقى الهزيمة الثانية أمام الوحدة وخرج من كأس الملك 2023.

من جهة أخرى، يحتل فريق الرائد مركزًا آمنًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يقفز إلى المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بفارق كبير عن مركزي الهبوط بفارق 9 نقاط.

كانت المباراة قوية ومثيرة، حيث استطاع الرائد تحقيق الفوز على النصر بنتيجة 2-1، بعد مباراة صعبة ومنافسة قوية بين الفريقين. وبهذا الفوز، يحقق الرائد نقاطًا مهمة في رصيده، ويواصل تقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتأزم وضع النصر في المنافسة على اللقب.

موعد مباراة النصر والرائد

تقام مباراة النصر والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث سيشهد هذا الملعب الكثير من الحماس والإثارة في هذه المباراة المرتقبة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أو الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون حكم المباراة السعودي محمد الهويش الذي سيدير المباراة بحكمة وإتقان، وسيكون على الفريقين البذل قصارى جهدهما لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

يمكن لعشاق الدوري السعودي متابعة مباراة النصر والرائد عبر القنوات الرياضية الحصرية "SSC"، حيث تقوم هذه القنوات بنقل جميع مباريات الدوري السعودي بطريقة احترافية ومتميزة.

ويمكن للمشاهدين السعوديين متابعة المباراة مجانًا عبر قناة SSC1 SD، بينما يمكن لمن يرغب في مشاهدة اللقاء بجودة عالية التقنية الاشتراك في قناة SSC1 HD، والتي توفر صورة وصوتًا متميزين لتجربة مشاهدة أفضل.

ومن المؤكد أن مباراة النصر والرائد ستكون متاحة كالمعتاد عبر قنوات "SSC"، وستكون فرصة لعشاق الكرة السعودية لمشاهدة هذه المواجهة المهمة والمثيرة بين الفريقين.

سيكون بإمكان محبي الكرة السعودية متابعة مباراة النصر والرائد عبر تطبيق "شاهد" داخل المملكة العربية السعودية، وذلك مجانًا ولكن بتقنية SD، وبالتالي قد لا تكون جودة الصورة والصوت بنفس المستوى في حال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

ومن جهة أخرى، يمكن للمشتركين في خدمة "شاهد VIP" متابعة المباراة بتقنية عالية الجودة HD، والتي توفر تجربة مشاهدة مميزة ومريحة لعشاق الكرة السعودية.

وبالتالي، فإن متابعة مباراة النصر والرائد ستكون متاحة للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية عبر تطبيق "شاهد"، وستكون فرصة لعشاق الكرة السعودية للاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة المهمة والمثيرة بين الفريقين.

يمر نادي النصر في فترة صعبة وحرجة بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا، ولا سيما بعد إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا قبل عدة أسابيع، وبات الفريق الأصفر على حافة الطريق، وقريبًا من الخروج خالي الوفاض من المنافسات هذا الموسم، وذلك بعد خسارته أمام الوحدة بهدف نظيف في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخروجه من نصف النهائي.

وتعتبر هذه الخسارة الأولى للفريق الأصفر على أرضه هذا الموسم بعد إقالة المدرب الفرنسي، إذ لم يخسر الفريق في 13 مباراةً على أرضية ملعب "مرسول بارك"، مما يشير إلى أن رحيل رودي عن الفريق كان له تأثير سلبي حتى الآن.

وقد أسهم قرار الإطاحة بالمدرب الفرنسي، بعد التعادل السلبي مع الفيحاء في الدوري، في تراجع أداء الفريق، حيث خسر مباراتين متتاليتين، مما يجعله قريبًا من الخروج بموسم خالٍ من البطولات للموسم الثاني على التوالي، ويتطلع جمهور النصر إلى إجراء تغييرات وتحسين أداء الفريق في الفترة المقبلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

يعاني نادي النصر من نتائج سلبية خلال الفترة الحالية، وتعد خسارة المباراتين المتتاليتين أمام الوحدة والهلال، هي المرة الأولى التي يخسر فيها الفريق مباراتين متتاليتين منذ بداية الموسم. وكان الفريق مع المدرب الفرنسي حقق فقط 3 هزائم في جميع المسابقات طوال فترة تدريبه للفريق قبل إقالته.

وتباعًا للنتائج السيئة التي حققها النصر بعد رحيل غارسيا، فقد سجل الفريق أطول سلسلة تعثرات هذا الموسم بتعادله أمام الفيحاء وخسارته أمام الهلال والوحدة. وكان آخر فوز للفريق قبل 21 يومًا في الدوري عندما فاز على العدالة بخماسية نظيفة خارج ملعبه، وعدم الحفاظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين، على الرغم من أن الفريق مع المدرب المقال حقق 13 كلين شيت في جميع المسابقات المحلية.

وقد تولى غارسيا تدريب النصر في يونيو/حزيران 2022، وحقق مع الفريق 16 فوزًا، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى هزيمتين ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي هذا الموسم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

ومع خسارة النصر أمام الهلال الأسبوع الماضي، أصبحت آمال الفريق في حصد لقب الدوري السعودي هذا الموسم ضعيفة، حيث يبقى الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد 3 نقاط، ولكن في حال فوز الاتحاد في مباراته المؤجلة، فإنه سيوسع الفارق لـ6 نقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالحه، وذلك قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات.