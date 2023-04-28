مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT بدون تقطيع اليوم في الدوري السعودي 2023

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر YALLASHOOT دون تقطيع اليوم في الدوري السعودي 2023، يترقب محبو دوري روشن السعودي مباراة مثيرة بين فريقي النصر والرائد، ونود أن نقدم لكم في هذه المقالة عبر وكالة صفا، أهم التفاصيل الخاصة بهذه المباراة المهمة. سنوضح لكم رابط مشاهدة المباراة ببث مباشر عبر موقع يلا شوت، وسنذكر أيضا الموعد المحدد لهذه المباراة والملعب الذي ستقام عليه، بالإضافة إلى رابط حجز تذاكر حضور المباراة. كما سنشير إلى القنوات الناقلة للمباراة، ونتحدث عن التشكيلة المتوقعة لكل من الفريقين.

مشاهدة مباراة النصر والرائد يلا شوت بث مباشر

نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد عبر موقع يلا شوت ، حيث يقوم بنقل أحداث المباراة عبر بث مباشر من أرضية الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد الدوري السعودي

سنطلعكم على أبرز القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي، حيث صرحت شبكة قنوات SSC التي تعد الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي، عن بثها لمباراة النصر والرائد مجانًا بتقنية SD للمتواجدين في السعودية. أما بالنسبة لتقنية HD فهي تتطلب اشتراكًا خاصًا. وتم تخصيص قناة SSC1 SD لنقل المباراة للأشخاص للمتواجدين داخل السعودية، أما من في الخارج أو من يرغب في مشاهدة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، سيجدها على SSC1 HD، بالإضافة إلى قناة SSC SPORTS 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

سنزودكم بترددات أبرز القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد حيث ستكون الترددات على الشكل التالي:

أولًا قناة ssc:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12417.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وبالنسبة لقناة SSC 1 :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

موعد مباراة النصر والرائد

يخوض فريق النصر السعودي مباراة حماسية أمام فريق الرائد مساء يوم الجمعة الواقع في 28 إبريل الشهر الجاري وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي والتي ستقام على ملعب الأول بارك، حيث ستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة:

السادسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا.

وأيضًا السابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

وكذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية واليمن والبحرين.

ويقابها تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت قطر والعراق وسوريا.

وأيضًا الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع للنصر أمام الرائد في الدوري السعودي

سنطلعكم على التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراته القادمة أمام الرائد، والتي ستكون على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

وبالنسبة لخط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

وسيتألف خط الوسط من: لويز جوستافو، عبد المجيد الصليهم.

أما خط الوسط المهاجم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى.

وبالنسبة لخط الهجوم: كرستيانو رونالدو.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الرائد في الدوري السعودي

التشكيل المتوقع للرائد أمام النصر في الدوري السعودي

يتوقع أن تكون تشكيلة فريق الرائد في مباراته القادمة أمام فريق النصر وفق الشكل التالي:

سيكون في حراسة المرمى: سيليفيو لونج.

وسيتألف خط الدفاع من: محمد الدوسري، محمد سالم، مبارك الراجح، عوض خميس.

وبالنسبة لخط الوسط: محمد فوزير، منصور البيشي، سلطان الفرحان، ألكساندرو ميتريتا.

أما بالنسبة للاعبي خط الهجوم: جوليو تافاريس، عبد الله الفهد.

حجز تذاكر مباراة النصر والرائد دوري روشن السعودي

أعلنت إدارة ملعب الأول بارك عن طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والرائد وذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية التابعة للملعب، وأكدت أنه لا يوجد أي طريقة أخرى لحجز تذاكر مباراة النصر، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريال سعودي. ويمكن لجميع مشجعي نادي النصر والرائد حجز تذاكر المباراة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا اذهب إلى موقع ملعب مرسول بارك.

اختر من المباريات المتاحة مباراة نادي النصر والرائد.

اضغط على أيقونة حجز الآن.

سجل دخول، أو أنشىء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

حدد عدد التذاكر وحدد فئة كل تذكرة.

ثم اختر طريقة الدفع المناسبة لك، وأدخل بيانات الدفع.

بعد ذلك ستظهر لك التذكرة، احتفظ بها وأظهارها عند الدخول.