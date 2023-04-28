خطوات معرفة قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن

ننشر لكم في السطور التالية أبرز الخطوات التي يجب أن يتبعها الأشخاص عند الاستعلام عن قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن.

قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن

ولمعرفة قيمة الدعم في برنامج حساب المواطن إليكم الخطوات التالية:

- الدخول لموقع حساب المواطن

- اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية

- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة

- ادخال اجمالي دخل الاسرة

- سيظهر حينما مبلغ الاستحقاق التقديري

ومنذ انطلاق برنامج حساب الموطن، فقد انطلقت حاسبة حساب المواطن الرسمية التي تحدد نصيب وقيمة كل فرد من الدعم، وتقوم الحاسبة الرسمية بناء على متغيرات مختلفة تتوقف على بيانات المواطن المسجلة بالبرنامج باحتساب قيمة الدعم الصحيحة.

وتحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها.

وكشف حساب المواطن عن مبلغ الدعم المتوقع قبل إيداعه في حساب المواطن السعودي، عن طريق الحاسبة التقديرية التي يستخدمها لتسهيل عليه معرفة الحساب قبل الحصول عليه.

ونشر حساب المواطن تغريده على تويتر، كاشفا فيها عن طريقة بسيطة تسهل على المستفيد معرفة مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول عليه من برنامج حساب المواطن.

وأعلن برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل الحصول علية من خلال الحاسبة التقديرية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

رقم شكوى حساب المواطن

وعن رقم شكوى حساب المواطن، بإمكان أي فرد من الذين يستحقون الدعم تقديم شكوى اعتراضية على قيمة الاستحقاق عبر الاتصال من خلال الرقم الموحد 19912

حساب المواطن

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، كاشفا عن شروط يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة الجديدة، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

حساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.