توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل.. ودرجات الحرارة

ننشر لكم في السطور التالية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حول حالة الطقس

- أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

- اضطراب ملاحة بحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 60 و70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة الجمعة 28 إبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 26 - الصغرى 15).

- السواحل الشمالية (العظمى 22 - الصغرى 15).

- جنوب سيناء (العظمى 35 - الصغرى 21).

- شمال الصعيد (العظمى 31 - الصغرى 16).

- جنوب الصعيد (العظمى 36 - الصغرى 22).

درجات الحرارة السبت 29 إبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 25 - الصغرى 14).

- السواحل الشمالية (العظمى 21 - الصغرى 15).

- جنوب سيناء (العظمى 30 - الصغرى 19).

- شمال الصعيد (العظمى 26 - الصغرى 15).

- جنوب الصعيد (العظمى 32 - الصغرى 19).

درجات الحرارة الأحد 30 إبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 25 - الصغرى 15).

- السواحل الشمالية (العظمى 22 - الصغرى 16).

- جنوب سيناء (العظمى 29 - الصغرى 20).

- شمال الصعيد (العظمى 26 - الصغرى 16).

- جنوب الصعيد (العظمى 31 - الصغرى 19).

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 26 - الصغرى 16).

- السواحل الشمالية (العظمى 23 - الصغرى 15).

- جنوب سيناء (العظمى 30 - الصغرى 20).

- شمال الصعيد (العظمى 28 - الصغرى 16).

- جنوب الصعيد (العظمى 32 - الصغرى 19).

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 28 - الصغرى 16).

- السواحل الشمالية (العظمى 26 - الصغرى 17).

- جنوب سيناء (العظمى 31 - الصغرى 21).

- شمال الصعيد (العظمى 30 - الصغرى 17).

- جنوب الصعيد (العظمى 35 - الصغرى 21).

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري (العظمى 29 - الصغرى 17).

- السواحل الشمالية (العظمى 27 - الصغرى 16).

- جنوب سيناء (العظمى 34 - الصغرى 21).

- شمال الصعيد (العظمى 32 - الصغرى 17).

- جنوب الصعيد (العظمى 37 - الصغرى 21).