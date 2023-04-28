مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت في كأس مصر للكرة الطائرة رجال

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت في كأس مصر للكرة الطائرة رجال، يتنافس الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الـ "بلاي أوف" الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

ويحسم بطل المسابقة من كأس مصر، عن طريق خوض ثلاث مباريات "The best three"، أي من يحقق أفضل نتائج في ثلاث مباريات.

ونجح فريق الزمالك في حسم المباراة الأولى لصالحه بعد لقاء ماراثوني بينه والأهلي، وانتهت بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وإذا تمكن فريق الزمالك للكرة الطائرة من حسم المباراة اليوم لصالحه، يتوّج بلقب بطولة كأس مصر، وفي حالة تحقيق الأهلي للانتصار تلعب مباراة ثالثة فاصلة بينهما.

ونجح فريق الزمالك مؤخرًا في الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة للموسم الثاني على التوالي، على حساب الغريم اللدود الأهلي، بعد الفوز عليه في مرحلة الـ "بلاي أوف"، في المباريات التي أقيمت على صالة أكتوبر الدولية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال

تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال، مساء اليوم الجمعة 28 أبريل 2023.

توقيت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال، عبر قنوات أون تايم سبورت.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال

تلعب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال، على أرضية الصالة الدولية لاتحاد الشرطة بالعباسية.