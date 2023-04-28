بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، الدوري السعودي، ينتظر عشاق الكرة السعودية مباراة النصر والرائد، التي ستقام على ملعب مرسول بارك في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

ويدخل نادي النصر السعودي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، ويسعى نادي النصر إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الوحدة السعودي بهدف نظيف.

وكان قد تلقى النصر السعودي هزيمة في آخر جولة له في دوري روشن على يد منافسه التقليدي نادي الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويسعى كريستيانو رونالدو ورفاقه إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط وتقليص الفارق بينهم وبين نادي الاتحاد السعودي متصدر ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة.

نادي الرائد

على جانب آخر يدخل نادي الرائد مباراته القادمة أمام نادي النصر السعودي وهو في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة من 23 مباراة، ويسعى نادي الرائد إلى الفوز بالمباراة واستغلال الحالة النفسية التي بمر بها فريق النصر السعودي بعد النتائج السيئة خلال المباريات الأخيرة.

موعد مباراة النصر والرائد

تقام مباراة النصر والرائد القادمة اليوم الجمعه في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

وتنقل مباراة النصر والرائد القادمة في دوري روشن عبر شبكة قنوات SSC الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي موسم 2022-2023 وتنقل المباراة عبر قناة SSC Sport 1، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق الكبير عيسى الحربين.

ويواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو أوقات صعبة مع النصر السعودي بعد انضمامه له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حيث يواجه شبح الخروج من الموسم دون أي لقب.

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أرقام رونالدو مع النصر السعودي

نجح رونالدو في تحقيق انطلاقة قوية على المستوى الفردي مع النصر حيث لعب 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ساهم خلالها في 13 هدفًا حيث سجل 11 هدفا وصنع 2.

إخفاق جماعي

ولكن على المستوى الجماعي أخفق النصر مع رونالدو في مختلف البطولات حيث ودع بطولة كأس الملك وخسر مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد فيما فقد صدارة الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

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أزمة قوية تهدد بالرحيل

خيبات كريستيانو رونالدو لم تقتصر على ما يقدمه داخل الملعب، بل امتدت إلى خارجه بعد اتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي.

وأثناء خروجه من الملعب بعد انتهاء الديربي ضد الهلال، يوم الثلاثاء الماضي، رصدت عدسات الكاميرات قيام قائد النصر بتصرف مشين بدا فيه أنه قصد به جمهور الهلال، قبل التوجه للممر المؤدي لغرفة خلع الملابس.

ودفعت تلك الإشارة التي أثارت جدلا واسعا جماهير الهلال للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، لتؤكد عدة تقارير أن ما فعله يُوصف بـ "الفعل الفاضح العلني" وهي من الجرائم المستوجبة للتوقيف والإبعاد (الترحيل)، إذا بدرت من شخص أجنبي.

وداع كأس الملك

وآخر هذه الإخفاقات خرج رفاق كريستيانو رونالدو من بطولة كأس الملك 2023 بالهزيمة من الوحدة في الدور نصف النهائي، بعدما كان الجميع يتوقع بلوغ "العالمي" للمباراة النهائية خاصة وأن المباراة على أرضه في ملعب “الأول بارك”.

ونجح الوحدة بعشرة لاعبين في الفوز على النصر بنتيجة 1-0، مساء الإثنين، في الدور نصف النهائي لكأس الملك، بفضل الهدف الذي سجله مهاجمه الفرنسي ديفيد بوجيل في الدقيقة 23.

وثأر الوحدة من هزيمتيه أمام النصر في الدوري السعودي، والتي تمثلت إحداها في سقوطه برباعية نظيفة على ملعبه، ليضرب موعدا في النهائي مع الهلال الذي تغلب على اتحاد جدة بهدف دون رد.