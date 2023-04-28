كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم.. Kooralive

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كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم Koorali

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم Kooralive مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم عبر بوابة الفجر الالكترونية، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة الرائد ضد النصر على الهواء عبر قناة SSC 1 HD بأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم Kooralive

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم Kooralive يستعد نادي النصر لمواجهة نادي الرائد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. يدخل نادي النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، وسيسعى للفوز بالمباراة ليبقي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. بينما يدخل الرائد المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، وسيسعى للفوز للابتعاد عن شبح الهبوط.

ستقام المباراة على ملعب نادي النصر في وسط جماهيره، مساء يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2023. وسوف تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات. ستنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية.

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يمر النصر في الفترة الأخيرة بأداء غير مستقر، حيث خرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين قبل هذه الموقعة بأيام على يد الوحدة بهدف دون رد، وفي الجولة الـ 25 بالدوري سقط في فخ الخسارة أمام الهلال بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند النقطة 53 في المركز الثاني على جدول الترتيب وبفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

واتسعد العالمي لهذه المباراة بكل قوة وتركيز تام، حيث يأمل اليوم تحقيق الفوز للعودة لنغمة الانتصارات للتعمق في المربع الذهبي وتقليص الفارق مع المتصدر ولو يشكل مؤقت أملًا بأن يسقط بنفس الجولة من أجل محاولة المنافسة بقوة على اللقب.

وفي المقابل، سقط الرائد في فخ الخسارة أمام الفتح بثلاثية نظيفة في المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.

ويتطلع الرائد اليوم لمحاولة تعديل المسار لوصف نزيف النقاط وتجنب الرجوع أكثر للخلف، لذا سيقاتل بجهد عالي لتحقيق الفوز والتقدم اللأمام.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم الجمعة

ستذاع مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي علي قناة ssc الرياضية السعودية الناقل الحصري للبطولة، وستبث المباراة مجانًا عبر قناة SSC1،SD، ولكن من داخل المملكة، أما إذا كنت تريد أن تشاهد المباراة بالتقنية العالية فيجب عليك الاشتراك في باقاتها المشفرة لمتابعة المباراة بتقنية HD، وإليكم تردد القناة للإستمتاع بمشاهدة المباراة كما يلي:

القمر الصناعي عرب سات.
التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع لنادي النصر

من المتوقع أن يعتمد مدرب نادي النصر، على التشكيل التالي في مباراة الرائد:

  • حراسة المرمى: نواف العقيدي
  • خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – ألفارو جونزاليس – جيسلان كونان.
  • خط الوسط: لويز جوستافو – عبد الله الخيبري
  • علي الحسن – أندرسون تاليسكا – عبد الرحمن غريب
  • خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لنادي الرائد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني ماريوس سوموديكا لنادي الرائد على التشكيل التالي، لمواجهة النصر:

  • حراسة المرمى: سيليفيو لونج.
  • خط الدفاع: محمد الدوسري – محمد سالم – مبارك الراجح – عوض خميس.
  • خط الوسط: محمد فوزير – منصور البيشي – سلطان الفرحان – ألكساندرو ميتريتا.
  • خط الهجوم: جوليو تافاريس – عبد الله الفهد.
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