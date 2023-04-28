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يلا شوت مباراة النصر تويتر | مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم عبر الفجر | مباراة رونالدو يلا شووت يوتيوب، بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد «مرسول بارك» معقل الفريق العالمي.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي بث مباشر

يلتقي فريق النصر بقيادة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نظيره فريق الرائد، بحثًا عن التعويض بعد الخسارة أمام الهلال في المباراة الماضية وإهدار 3 نقاط هامة.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويريد رفع رصيده 56 نقطة.

بينما يأتي فريق الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، ويرغب في أن يُصبح رصيده 29 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

بث مباشر مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

النصر يتواجد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد مُتصدر الترتيب، بينما الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

تشكيل النصر اليوم أمام الرائد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان – ألفارو جونزاليس – علي لاجامي – سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – علي الحسن – لويس جوستافو – أيمن يحيى – عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.