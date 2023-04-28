مصرع شاب وخطيبته بعد 3 أيام من الخطوبة في الدقهلية

لفظ شاب وخطيبته من قرية الرياض مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، أنفاسهما الأخيرة وذلك بعد مرور 3 أيام فقط على خطبتهما، حيث ذهبا سويا للتنزه في مدينة المنصورة وزيارة أحد أقاربهم.





وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على شاب وفتاة داخل سيارة في مدينه المنصورة.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين مصرع كل من سلمى محمد عبد السلام سويلم، 20 سنة، وخطيبها أحمد ماهر العيسوي، مقيمان بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، وتبين أنهما قد احتفلا بخطبتهما قبل 3 أيام، وتوجها سويا لمدينة المنصورة للتنزه وزيارة أحد الأقارب.



وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب الطب الشرعي لمعرفه الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصدر تقرير الصفة التشريحيه بأن الوفاة نتيجه اختناق غاز داخل السيارة تسبب في وفاتهما.