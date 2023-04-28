مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر كورة لايف اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي النصر والرائد بث مباشر اليوم في الجولة ال24 القادمة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة قوية تجمع بين فريقي النصر والرائد بث مباشر اليوم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق النصر نظيره فريق الرائد بث مباشر اليوم في الجولة ال24 القادمة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الجولة 24 من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة النصر والرائد اليوم

بينما تذاع مباراة النصر بث مباشر اليوم في الجولة ال24 القادمة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة SSC SPORT 1 SD، وعلي قناة شاهد Shahid VIP.

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي عيسى الحربين.

مباراة النصر والرائد اليوم بث مباشر

حيث تقام مباراة النصر والرائد، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر ابريل الحالي، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

بينما تنقل مباراة النصر والرائد اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، عبر قناة SSC sport 1 SD، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي في افريقيا والشرق الأوسط.

بينما يتولي مهمة التعليق علي مباراة النصر والرائد اليوم، في الأسبوع ال24 من ضمن منافسات الدوري السعودي، المعلق عيسي الحربين.

تشكيل النصر المتوقع اليوم أمام الرائد

حراسة المرمى:- نواف العقيدي.

خط الدفاع:- سلطان الغنام، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان.

في خط الوسط:- عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، عبد الرحمن النجعي، جلال الدين ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا.

خط الهجوم:- كريستيانو رونالدو.