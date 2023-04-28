مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم 28 إبريل 2023 الجمعة في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر يلا شوت اليوم 28 إبريل 2023 الجمعة في الدوري السعودي، تستعد جماهير الكرة السعودية لمتابعة مباراة مرتقبة في دوري روشن السعودي 2022-2023، حيث يستضيف فريق النصر نظيره الرائد في الجولة 24 من المسابقة.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في تمام الساعة 8:50 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات السعودية الرياضية، وكذلك عبر قنوات الشرق الأوسط الرياضية، لتتابعوا المباراة من خلالها.

ويدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 54 نقطة، فيما يحتل فريق الرائد المركز الـ10 برصيد 28 نقطة.

وبهذا الموعد المنتظر، يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة مشوقة ومثيرة بين النصر والرائد، ويأمل كل فريق في تحقيق الفوز والمضي قدمًا في المسابقة.

مباراة النصر والرائد في دوري روشن

يحل نادي الرائد ضيفًا ثقيلًا على نادي النصر في ملعب الأول بارك، وذلك في الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2023.

تعرض النصر لضربتين متتاليتين في المباراتين السابقتين، الأولى كانت خسارته من الهلال في ديربي الرياض وتوقف رصيده عند 53 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، والثانية كانت الخسارة من الوحدة والخروج من كأس الملك 2023.

على الجانب الآخر، فإن الرائد وضعه آمن في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل المركز 11 برصيد 26 نقطة، بفارق كبير عن مركزي الهبوط يبلغ 9 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

تُنقل مباريات الدوري السعودي فقط وحصريًا عبر قنوات "SSC"، وبالتأكيد ستكون مباراة النصر والرائد كالمعتاد متاحة هناك.

يمكنك متابعة المباراة مجانًا إن كنت داخل السعودية عبر قناة SSC1 SD، أما إذا أردت متابعة اللقاء بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك لمشاهدة قناة SSC1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

ستكون مباراة النصر والرائد متاحة مجانًا داخل السعودية عبر تطبيق شاهد ولكن بتقنية SD، أما لمتابعة المباراة بتقنية HD، سيتعين عليك الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2023

موعد مباراة النصر والرائد في الجولة 24 من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وتقام كما ذكرنا في ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.