مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الوداد اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، يحتضن ملعب المركب الرياضي محمد الخامس مباراة هامه تجمع بين الوداد وسيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة 28 أبريل، في إطار فعاليات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضية الملعب الوطني مكابا قد انتهى بفوز ثمين لسيمبا التنزاني بمعقله بهدف دون رد على الوداد الرياضي.

ويمر الوداد الرياضي بأداء جيد في البطولة الإفريقية هذا الموسم، ولكن وقع في فخ الخسارة أمام الخصم بالذهاب بشكل مفاجئ كون الموقعة خارج الديار.

واستعد الفريق المغربي لهذه المباراة بكل قوة وتركيز تام، حيث يأمل الايوم استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التكشير عن أنيابه لخطف الفوز وبطاقة العبور للدور المقبل للدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا.

وبدوره، فإن الفريق التنزاني سيكون أمام مهمة صعبة اليوم خارج الديار ولمن يتسلح الفريق بمعنويات جيدة بعد فوزه في الذهاب وله الأفضلية النسبية، ولكن عليه الحذر اليوم القتال ببسالة عالية لنيل مراده وتجريد الخصم من البطولة والعبور لنصف النهائي.

مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الوداد الرياضي وسيمبا بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب المركب الرياضي محمد الخامس مباراة قوية تجمع بين فريقي الوداد الرياضي وسيمبا بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق الوداد الرياضي نظيره فريق سيمبا بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

بث مباشر مباراة الوداد وسيمبا اليوم

بينما تذاع مباراة الوداد الرياضي وسيمبا بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة إياب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة بي إن سبورت 4، وعلي القناة المغربية بث أرضي.

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلقين الرياضيين جواد بدة ومحمد العدالي.