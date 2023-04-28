يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا YALLA SHOOT، يستعد نادي الوداد الرياضي المغربي لمواجهة نظيره نادي سيمبا التنزاني، في مباراة إياب – ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام اليوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة المغربية، والعاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين فريقي الوداد وسيمبا هي فوز نادي سيمبا التنزاني بهدف نظيف سجله اللاعب جان أوثوس في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

مشوار فريقي الوداد وسيمبا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تمكن فريق الوداد الرياضي، حامل لقب البطولة في الموسم السابق، بنجاح من التأهل إلى دور الثمانية في تصفيات المجموعات. حقق الفريق المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

من ناحية أخرى، تأهل فريق سيمبا التنزاني بشكل مفاجئ كوصيف للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي. هذا التأهل سيعزز فرصة الفوز باللقب الأفريقي الغالي للفريق الفائز.

التشكيل الرسمي لنادي الوداد

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: ارسين زولا – حسين ابو عيادة – ابو الفتح – يحيى عطا الله.

الوسط: يحيى جبران – جلال الداودي – ايمن حسوني.

الهجوم: بولي جونيور سامبو – سيف الدين بوهرة – هشام بوسفيان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

مشاهدة مباراة الوداد وسيبما بث مباشر اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا التنزاني بث مباشر عبر قناة بي إن سبورت اليوم، حيث تعد هذه القناة هي الحصرية لنقل مباريات البطولة باللغة العربية في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتولى المعلق جواد بدة التعليق على هذا الحدث الرياضي عبر قناة بي إن سبورت 4.