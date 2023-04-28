مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الوداد وسيمبا بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف فريق الوداد الرياضي المغربي نظيره سيمبا التنزاني في المباراة المنتظره المقرر لها اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أبريل الجاري على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الوداد وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الوداد وسيمبا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ستاد المركب الرياضي محمد الخامس.

وكان قد نجح فريق سيمبا في التفوق علي نظيره الفريق المغربي بهدف دون مقابل، وذالك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بتنزانيا يوم السبت الماضي على أرضية ملعب بنجامين مكابا، وسيسعى الفريق التنزاني من أجل الحفاظ على هذه النتيجة، وتفادي تلقي اي اهداف في مباراة العودة التي ستقام مساء اليوم على الأراضي المغربية من أجل أنها المباراة لصالحه والعبور إلي الدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل فريق الوداد مباراة اليوم من أجل تعويض الخسارة التي تلقاها في مبارة الذهاب وحسم المباراة لصالحه، وذالك من أجل الوصول إلي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على التتويج باللقب خصوصًا وأن المباراة تلعب على أرضه ووسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وسيمبا في دوري الأبطال

تنقل أحداث وفاعليات المباراة المرتقبة بين الوداد المغربي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الجمعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذالك باعتبارها الناقل الحصري الوحيد لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنقل المباراة بالتحديد عبر قناةBEIN SPORTS HD4، ويعلق عليها " جواد بده".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسيمبا | اضغط هنـــــا

وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الوداد البيضاوي أمام سيمبا، بهدف دون رد، السبت الماضي.

ومن المتوقع حدوث 3 تغييرات على تشكيل الوداد لمواجهة سيمبا، بعودة النجم السنغالي سامبو جونيور للظهود بعد غيابه للإيقاف.

وسيعود أيوب عملود للطرف الأيمن بدلا من الحسين بن عيادة، الذي سيرافق أرسين زولا في عمق الدفاع.

