إصدار أكثر من 4 آلاف رخصة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الربع الأول من العام وجاء على النحو التالى:

- إصدار عدد (4110) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليصبح إجمالي تراخيص التشغيل الصادره من القطاع لكافة مشروعات وأنشطة الثروه الحيوانيه والعلفية والداجنه أكثر من 101 ألف ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مره.

- تشكيل عدد (32) لجنة مركزيه ومحليه بمشاركة الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديريات الزراعه والطب البيطرى المختصه للمتابعات الميدانيه لمشروعات الإنتاج الحيوانى الصادر لها تراخيص تشغيل للتأكد من إنتظام عملها ودراسة أى عقبات تواجهها على أرض الواقع والعمل على حلها.

- فضلًا عن إصدار عدد (249) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة (231 ثروة حيوانية، 18 ثروة داجنة) طبقًا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

- الموافقة على تسجيل عدد (2224) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (1567) تسجيله محلية، و(657) تسجيله مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية والتى تحقق أعلى معدلات أداء، وذلك بالإشتراك مع المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

- فضلا عن تشكيل عدد (45) لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطه المختصه للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على عدد (120) مصانع ومحال اتجار وسيارات تداول للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

- إجراء المتابعات الفنية وعمل الفحوصات المعمليه لإختبار مدى تجانس مخاليط الأعلاف لعدد (483) مصانع أعلاف بجميع محافظات الجمهورية لإصدار ترخيص جديد أو تجديد الترخيص مع التأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

- تشكيل عدد (39) لجنة بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف وشرطة البيئة والمسطحات للرقابه والتفتيش والمرور المفاجئ على عدد (75) مصانع للأعلاف وإضافاتها بمختلف محافظات الجمهورية لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى.

- الإشراف على إعدام وإعادة تصدير شحنات بكمية (125) طن من إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية التى تم إستيرادها على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة من المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومديريات الزراعه المختصه وهيئة الرقابه على الصادرات والواردات والشرطه المختصه، لمنع تسرب الشحنات إلى الأسواق بداخل البلاد، والحفاظ على ثرواتنا الحيوانيه والداجنه.

- التنسيق مع مجلس إدارة بورصة السلع المصريه لطرح كميات من الذره الصفراء على منصة البورصه بأسعار مناسبه يستفيد منها مصانع الأعلاف وصغار المربيين.

- الإنتهاء من إنشاء وتطوير عدد (241) مركز تجميع ألبان طبقًا للمواصفات القياسيه، بتمويل ذاتى أو بقروض تمويليه ميسره وبإشراف منسق تطوير مراكز تجميع الألبان، فضلًا عن توريد وتجهيز عدد 41 مركز نموذجى لتجميع الألبان بالمجمعات الزراعيه المقامه ضمن المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتستوعب كل كميات الألبان الناتجه من قرى حياه كريمه.

- تمويل 196 مليون جنيه للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو لعدد 320 مستفيد لشراء وتربية وتغذية عدد 6600 رأس ماشيه، ليصبح إجمالي ما تم تمويله حتى الأن 7،6 مليار جنيه، لأكثر من 42 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتنمية الريف المصرى لشراء وتغذية أكثر من 480 ألف رأس من الماشيه.

- تشكيل عدد (72) لجنة مركزيه ومحليه بمشاركة الهيئه العامه للخدمات البيطريه ومديريات الزراعه والطب البيطرى المختصه للمتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من المشروع القومى للبتلو على مستوى محافظات الجمهوريه ودراسة المشكلات إن وجدت على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

- عقد عدد (15) ندوه توعويه إرشاديه بمشاركة المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومديريات الزراعه المختصه، فى بعض مراكز المبادره الرئاسيه "حياه كريمه" لتوعية صغار المربيين بالأساليب المثلى العلمية التطبيقية لتغذية ورعاية قطعانهم.