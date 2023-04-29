عاجل انهيار السوق السوداء بسبب قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 29 / أبريل / 2023

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا اليوم السبت الموافق 29 إبريل، وذلك خلال اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة. ولم تشهد الأسواق المصرية أي تغير يُذكر في أسعار صرف الدولار الأمريكي، وظل السعر ثابتًا مقارنة بالأيام السابقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال فترة العطلة الأسبوعية، وحتى استئناف العمل في البنوك يوم الأحد المقبل.

سعر الدولار اليوم

ويقدم لكم « بوابة الفجر» في السطور التالية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 /4 /2023 في البنك المركزي، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بآخر تحديث للبنك المركزي المصري اليوم، عند: 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار بآخر تحديث للبنك الأهلي المصري اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو: 30.85 للشراء و30.95 للبيع.

انهيار السوق السوداء بسبب قرار البنك المركزي

في يوم الأربعاء الموافق 27 إبريل، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بثبيت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي عند المستويات الحالية دون تغيير، وذلك بعد عودة العمل في البنوك بعد فترة العطلة الأسبوعية. وقد أثار هذا القرار حالة من الارتباك والقلق بين العاملين في السوق السوداء، حيث يعتمدون على تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي لتحقيق أرباحهم.

وقد ثبَّت البنك المركزي المصري سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في حين انخفضت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم والتي تعتمد على عمليات المراهنة بين المستثمرين إلى مستويات 44 جنيهًا. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهدئة الأوضاع في السوق المالية، وفقًا للبيانات الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد المصري.