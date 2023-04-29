الإحصاء: 98.7 % ارتفاعًا في قيمة الاستثمارات اليابانية بمصر خلال عام 2021 / 2022

الاقتصاد
اليابان ومصر
اليابان ومصر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الاستثمارات اليابانية  في مصر لتصل إلى  73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل  37.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 98.7%.

التبادل التجاري بين مصر واليابان:

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  1.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 26.3%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى اليابان  260.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 554.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  53%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من اليابان 888.5 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل  مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.
 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى اليابان خلال عام 2022:


1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 196 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 11 مليون دولار.
3. مصنوعات من حديد وصلب بقيمة 8.6 مليون دولار.
4. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 7.4 مليون دولار.
5. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 6.6 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من اليابان خلال عام 2022:


1. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 215.1 مليون دولار.
2. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 193.3 مليون دولار.
3. منتجات الصيدلة بقيمة 104.6 مليون دولار.
4. أدوات وأجهزة للبصريات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 61.1 مليون دولار.

 

تحويلات المصريين العاملين باليابان:


وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين باليابان 7.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 7 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 1.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات اليابانيين العاملين في مصر 901 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 837 ألف دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%.

قيمة التبادل التجاري بين مصر واليابان قيمة الواردات المصرية من اليابان
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