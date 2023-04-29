عاجل صعود الأخضر عالميًا.. الآن سعر الدولار اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك وصدمة السوق السوداء

الآن سعر الدولار اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك وصدمة السوق السوداء

الآن سعر الدولار اليوم السبت 29-4-2023 مقابل الجنيه في البنوك وصدمة السوق السوداء، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار في مصر داخل البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، وتعد هذه الأسعار ثابتة مقارنة بالأيام السابقة، وتشير إلى استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية، ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهدئة الأوضاع في السوق المالية، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار في الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم السبت 29-4-2023

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر "الفجر" آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، حيث شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي، نستعرض أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

ويتوقع المحللون استمرار استقرار أسعار صرف الدولار في الأيام المقبلة، وذلك في ظل جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهدئة الأوضاع في السوق المالية.