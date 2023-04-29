مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الايطالي ، يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية والإيطالية، مواجهة قوية ومنتظرة بين فريق إي سي ميلان وروما، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، المباراة التي ستقام على أرضية ستاد أولمبيكو معقل الذئاب.

وتغيرت ملامح المراكز المتقدمة في جدول الترتيب الدوري الإيطالي، بعدما حصل اليوفينتوس على 15 نقطة وهي عدد النقاط الذي خصم منه في بداية الموسم، مما جعل ميلان وروما في صدام قوي وعنيف من أجل حسم بطاقة التأهل إلي دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد أن تواجد نابولي في المركز الأول وأصبح الأقرب إلى حسم اللقب الحالي، بالإضافة إلى تواجد لاتسيو بالوصافة، ومجددًا يوفينتوس في المركز الثالث، ليشتعل الصراع على المركز الرابع الذي سيكون بمثابة بطاقة التواجد في النسخة الجديدة من دوري الأبطال بين ميلان وروما.

موقف إي سي ميلان وروما بجدول الترتيب:

لعب فريق إي سي ميلان خلال الموسم الحالي من الدورى الإيطالي 31 مباراة جاءت مقسمة بين 16 انتصار و8 تعادلات و7 هزائم وسجل لاعبو الفريق 51 هدف واستقبلت شباكهم 37 هدف آخرين، لتصبح حصيلة أبناء ميلان في النهاية 56 نقطة جعلته في المركز الرابع.

وعلى الجانب الآخر الأمر لم يختلف بالنسبة لفريق روما بعدما خاض 31 مباراة تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 17 مباراة وحسم التعادل في 5 مباريات وتلقي الخساراة في 9 مباريات، ودون لاعبو الفريق 43 هدف واستقبلت شباكهم 29 هدف آخرين.

نتيجة مباراة الدور الأول من مباراة ميلان وروما:

شهدت أرضية ستاد جوزيبي مياتسا تفاصيل المباراة التي جمعت بين ميلان وروما في الدور الأول من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما بعدما شهدت أحداثها تسجيل بيير كالولو وتوماسو بوبيغا هدفين لصالح فريق إي سي ميلان، كما سجل ثنائية روما روجير إيبانيز وتامي أبراهام

تشكيل إي سي ميلان المتوقع للمباراة:

من المتوقع أن يدخل فريق ميلان مباراة روما تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: مينيان.

خط الدفاع: كالابريا – كايير – توموري – ثيو هيرنانديز.

وسط الملعب: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – كرونيتش.

خط الهجوم: رفائيل لياو – أوليفيه جيرو- إبراهيم دياز

تشكيل روما المتوقع أمام إي سي ميلان:

وعلى الجانب الآخر قد يدخل فريق روما مباراة ميلان تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - سمولينغ - إيبانيز

خط الوسط: زاليفسكي - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا

خط الهجوم: بيليغريني - أبراهام - الشعراوي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا



تاريخ مواجهات إي سي ميلان وروما:

تعتبر مباريات ميلان وروما من اللقاءات التي لم تنقطع على مدار بطولة الدوري الإيطالي منذ ظهوره الأول، فهي واحدة من أهم مباريات الكالتشيو بسبب الاهتمام الجماهيري للمباراة بالإضافة إلى تاريخ الفريقين، وتشير الإحصائيات والأرقام إلى أن مواجهة الجولة الثانية والثلاثين بينهما تحمل الرقم 175 بتاريخ لقاءات كلا الفريقين، كان الفوز حليف ميلان في 77 مباراة، وحقق ذئاب إيطاليا الفوز في 45 مباراة، وكان التعادل حاضرًا بينهما في 53 مباراة.

موعد مباراة ميلان وروما:

تقام مباراة ميلان وروما في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة الثامنة بتوقيت دولة قطر، واخيرًا الساعة الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما:

تنقل المباراة من خلال مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية باعتبارها حاصلة على حق بث مباشر وحي لمباريات الدوري الإيطالي طوال السنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوطن العربي، ويمكنكم متابعة القناة من خلال التردد الآتي:

- القمر الصناعي: النايل سات

- التردد: 11526.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 5/6

معلق مباراة ميلان وروما:

أسندت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق والوصف على أحداث مباراة ميلان وروما إلى المعلق الكبير فهد العتيبي.