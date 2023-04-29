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يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي.. YALLA SHOOT، ستقام في ملعب تورينو الأولمبي قمة الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى "Serie A" بين فريقي روما وميلان. ويتطلع الكثير من محبي ومتابعي الفريقين إلى معرفة موعد مباراة روما وميلان اليوم في الدوري الإيطالي. وللإجابة عن هذا الاستفسار، نقدم لكم من خلال هذا التقرير معلومات حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى معلق المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وميلان في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، وذلك يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023. وتتولى قنوات "بي إن سبورت" نقل المباراة مباشرةً، وتحديدًا قناة "بي إن سبورت 2 HD". وسيتولى التعليق على مباراة روما وميلان المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف.

مباراة روما وميلان اليوم

ستقام اليوم مباراة قمة بين فريقي روما وميلان، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لموسم 2022-2023. ويتنافس الفريقان على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

يدخل فريق روما المباراة في المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 31 مباراة، ويسعى للفوز في هذه المباراة والحصول على الثلاث نقاط ليتمكن من الصعود إلى المركز الرابع والاقتراب من يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث. أما فريق ميلان، فيدخل المباراة في المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 31 مباراة، ويسعى هو الآخر للفوز للحفاظ على مكانه في المركز الرابع وتعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومحتدمة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

بالنسبة لنادي ميلان، يدخل المباراة اليوم أمام نادي روما وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويمتلك نفس رصيد نقاط نادي روما وهو 56 نقطة من 31 مباراة. ويسعى نادي ميلان للفوز في هذه المباراة والاقتراب من المركز الثالث في الجدول الترتيبي للدوري الإيطالي، ويأمل الفريق في مواصلة انتصاراته بعد أن حقق فوزًا مهمًا على نظيره ليتشي بنتيجة 2-0 في المباراة السابقة، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإيطالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

ويجدر الإشارة إلى أن نادي ميلان قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى نادي نابولي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، وسيواجه الفريق منافسه المحلي والتقليدي نادي انتر ميلان في نصف نهائي البطولة، ويأمل نادي ميلان في مواصلة التألق وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة روما وميلان اليوم

تقام مباراة روما وميلان اليوم السبت 29 أبريل الجاري على ملعب تورينو الأوليمبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى موسم 2022-2023، وتبدأ المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ومصر، وفي تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل مباراة ميلان وروما اليوم في منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وAD SPORTS Premium.

ويقوم بالتعليق الصوتي على أحداث المباراة المعلق عامر عبدالله عبر قناة AD SPORTS Premium.

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