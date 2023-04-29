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مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، وتقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وألميريا، حيث يستضيف فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت نظيره ألميريا ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويدخل نادي ريال مدريد مباراة السبت ضد ألميريا، وهو في وصافة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر وسط صعوبة على المنافسة على اللقب خاصة أن المواجهات المتبقية هي 7 مباريات فقط.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويمكن متابعة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا

واستقر أنشيلوتي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء ألميريا ونستعرضها على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ناتشو - لوكاس فاسكيز

في خط الوسط: توني كروس - كامافينجا - داني سيبايوس

في خط الهجوم: كريم بنزيما - فينسيوس جونيور - فالفيردي

بث مباشر ريال مدريد وألميريا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

من المتوقع أن يبدأ ألميريا المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمي: فرناندو مارتينيز

خط الدفاع: أليخاندرو بوزو - سردان بابيتش - تشومي - أليكس سينتييس

خط الوسط: لوكاس روبيرتون - سيزار دي لا هوز - جونزالو ميليرو

الهجوم: ليو بابتيستاو - لويس سواريز - أدريان إمباربا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

يلتقي اليوم السبت فريق ريال مدريد مع ألميريا ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني،.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

تقوم قناة beIN Sports 1 HD بنقل  مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني

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