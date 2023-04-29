بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني.. يلا شوت، ستقام مباراة مثيرة اليوم السبت الموافق 29-4-2023، حيث يحل فريق ألميريا ضيفًا على ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة الفريق الملكي ريال مدريد، ضمن الأسبوع ال 32 من منافسات الدوري الإسباني. ويسعى فريق ريال مدريد إلى تعزيز مكانته في المركز الثاني وتعزيز ابتعاده عن منافسه أتلتيكو مدريد. بينما يسعى لاعبو فريق ألميريا لتقديم عرض قوي وإثبات جدارتهم أمام نجوم ريال مدريد.

ويمكن متابعة المباراة المثيرة على العديد من القنوات الناقلة، وسنوفر لكم جميع التفاصيل حول القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألميريا. فتابعونا للحصول على أحدث المستجدات والتقارير حول هذه المباراة الهامة.

توقيت مباراة ريال مدريد وألميريا الدوري الاسباني

ستنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة و8:30 بتوقيت السعودية، وهذه المباراة ستكون من أهم مباريات الأسبوع ال 32 من الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، على الرغم من خسارته المباراة الأخيرة أمام رايو فاليكانو، بينما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 65 نقطة، ويسعى جاهدًا للفوز في هذه المباراة لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منافسه أتليتكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية في المباراة الأخيرة له في الدوري ضد جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولذلك يسعى الفريق إلى تصحيح أوضاعه وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

مباراة ريال مدريد ضد ألميريا اليوم

يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني. وتُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي.

ويحتل فريق ألميريا المركز ال 15 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، وقد تمكن لاعبو الفريق من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة بعد خسارتين متتاليتين في الدوري. وفاز ألميريا في المباراة السابقة على فريق خيتافي بنتيجة 2-1.

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

وبالنسبة لعشاق ريال مدريد، فإن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة لتعزيز موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب والابتعاد عن منافسه المباشر أتليتكو مدريد. ويتطلع جمهور كرة القدم لمشاهدة هذه المباراة المثيرة والتي ستحمل الكثير من الإثارة والتشويق.

مباراة ريال مدريد اليوم

في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، سيواجه ريال مدريد فريق ألميريا، وقد خاض الفريق الملكي 31 مباراة حتى الآن، فاز في 20 منها وتعادل في 5 وخسر في 6 مباريات، ونجح في تسجيل 65 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

وعلى الرغم من احتمالية حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني بشكل شبه رسمي، فإن لاعبي ريال مدريد مازالوا يضعون كل تركيزهم على دوري أبطال أوروبا ومباراتهم المقبلة فيها.

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

أما فريق ألميريا، فقد خاض 31 مباراة حتى الآن، فاز في 9 منها وتعادل في 6 وخسر في 16 مباراة.

ويتصدر اللاعب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة، قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 18 هدفًا، ويتطلع اللاعبون إلى تحقيق المزيد من الأهداف في مباراة اليوم لتسجيل فوز جديد وتعزيز موقعهم في جدول الترتيب.