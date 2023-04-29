مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة، اليوم السبت، أمام نظيره ألميريا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحل ألميريا ضيفًا على ريال مدريد، في المباراة التي يستضيفها استاد "سنتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، في حين يمتلك ألميريا 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد وألميريا في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تذاع مباراة ريال مدريد وألميريا في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورتس.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال، ميلتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، رودريجر.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو.

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

وتُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وألميريا في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع مباراة فريقي ريال مدريد وألميريا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإسباني.

وتعرض فريق ريال مدريد للهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق جيرونا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة 31، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألميريا

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ألميريا، عودة الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبو كورتوا، وذلك بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام جيرونا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب لوكا مودريتش، فيرلاند ميندي وديفيد ألابا.

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لوتين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، إدير ميليتاو، خيسوس فابيخو، ناتشو فيرنانديز، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجير، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، أوريلين تشواميني، فيدريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس.

خط الهجوم: إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.