مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، سيبحث عشاق كرة القدم من المحيط إلى الخليج عن متابعة مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، التي ستقام في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بملعب الملك فهد الدولي.

ويبحث الزعيم السعودي عن لقبه الخامس تاريخيًا في دوري الأبطال، أما أوراوا فيبحث عن الثأر من خسارة اللقب عام 2019 لصالح كتيبة المدرب جيسوس آنذاك.

في الواقع، يعيش الهلال فترة جيدة لا سيما بعد التفوق على جاره النصر بهدفين نظيفين في الدوري السعودي واستعاد بذلك نغمة الانتصارات بعد فترة فراغ غير معتادة لكتيبة رامون دياز.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب الأرجنتيني هو نفسه من كان يدرب الهلال عندما هُزم من أوراوا في نهائي 2017، لذلك فالمباراة لها طابع خاص بالنسبة له.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

توزع حقوق نقل مباريات دوري أبطال آسيا على عدد من القنوات المختلفة تبعًا لكل دولة، لذلك فهناك خيارات متعددة لمشاهدة مباراة الهلال وأوراوا.

داخل السعودية، يمكنك متابعة المباراة من خلال قناة "SSC1 HD"، أما إذا كنت في الإمارات فستكون المباراة منقولة عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1" وكذلك "Dubai Sports Asia 1 HD".

يُضاف إلى القناتين، قناة بي إن سبورتس وقناة الكأس الرياضية 9 للمتواجدين في قطر وشتى بقاع العالم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

SSC1 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Dubai Sports Asia 1 HD

beIN Sports AFC HD

AL Kass Nine HD

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

هناك وسيلة واحدة لمتابعة مباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت، وهي الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

ومن المقرر أن ينقل التطبيق المباراة بصوت المعلق حماد العنزي، ولن تكون المباراة متاحة مجانًا، بل تستلزم الاشتراك في الباقة الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

متى موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

تقام مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق 29 أبريل/نيسان 2023 بملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات.

ستشهد العاصمة السعودية الرياض مباراة كروية نارية، حيث يستضيف الهلال السعودي نظيره أوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي. ويسعى "الموج الأزرق" إلى الحفاظ على هيمنته الآسيوية وتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيق فوز تاريخي على الدحيل بسبعة أهداف في المباراة النصف نهائية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويتطلع الهلال إلى تكرار نجاحه في نهائي نسخة 2019، حيث تغلب على أوراوا في المباراة الذهاب والإياب، ويسعى للفوز في المباراة القادمة وتحقيق اللقب الآسيوي للمرة السادسة في تاريخه.

يستقبل الهلال السعودي بملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، نظيره أوراوا ريدز الياباني، وذلك في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تأهل "الموج الأزرق" إلى النهائي الثالث له على التوالي، بعد انتصار تاريخي على الدحيل بسبعة أهداف، ويأمل في الحفاظ على هيمنته الآسيوية التي بدأها بالتغلب على أوروا في نهائي نسخة 2019 ذهابًا وإيابًا.