مشاهدة مباراة الهلال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، ستشهد العاصمة السعودية الرياض ليلةً كرويةً مميزةً، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي اللقاء الأهم في بطولة دوري أبطال آسيا 2023، والذي يجمع بين الهلال وأوراوا في مباراة الذهاب بنهائي البطولة. وتعد هذه البطولة الأطول في تاريخ القارة الصفراء، وتأمل جماهير كرة القدم في الحصول على عرض رائع من قبل الفريقين المتنافسين. ويترقب الجميع هذه المواجهة الحاسمة لمعرفة من سيتوج بلقب البطولة، وتحديد ما إذا كان الهلال سيحافظ على لقبه الآسيوي، أم سيتمكن أوراوا من الفوز بهذه البطولة المرموقة.

مباراة الهلال

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المباراة الحماسية التي ستجمع بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، والتي يعدُّها الكثيرون واحدةً من أهم المواجهات الكروية في القارة الآسيوية. ويتميز الهلال بتاريخ حافلٍ في البطولة، حيث يمتلك 4 ألقابٍ متألقة في دوري الأبطال، بينما يمتلك أوراوا لقبين. وتجدر الإشارة إلى أن الهلال يتواجد في حالةٍ جيدةٍ، إذ يحمل لقب البطولة وحل في المركز الثاني في كأس العالم للأندية هذا العام، مما يعزز من فرص فوزه في المباراة القادمة والحفاظ على لقبه الآسيوي.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

ستُقام مباراة الهلال وأوراوا الحاسمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، حيث ستجرى المباراة على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. ومن المتوقع أن تبدأ المباراة في توقيتات مختلفة حسب توقيت كل دولة، حيث ستكون الصافرة الأولى للمباراة في السعودية في الساعة المحلية السابعة والنصف مساءً، وفي توقيت اليابان في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وفي توقيت بعض الدول الآسيوية الأخرى في توقيتات مختلفة حسب مناطقها.

في تمام الساعة الثامنة والنصف (8.30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر واليمن.

في تمام الساعة السابعة والنصف (8.30) مساءً بتوقيت القاهرة والسودان.

في تمام الساعة التاسعة والنصف (9.30) مساءً بتوقيت دبي بالإمارات وسلطنة عمان.

في تمام الساعة السادسة والنصف (6.30) مساءً بتوقيت كل من دولة تونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في نهائي آسيا

يُرغب عشاق كرة القدم في متابعة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا على القنوات الناقلة المختلفة، ويمكن مشاهدة المباراة على عدد من القنوات الرياضية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستنقل القنوات التالية المباراة:

اسم القناة تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC1 HD 12380 Arabsat 2B أفقي 27500 3/4 ssc1 12523. نايل سات أفقي 27500 5/6 beIN Sports AFC HD 12245 Eutelsat 7 West A عمودي 27500 2/3 الكأس ssc 12523 نايل سات أفقي horizontal 27500 5/6 الكأس المفتوحة 10770 سهيل سات عمودي vertical 27500 3/4 الكأس القطرية 11919 نايل سات أفقي horizontal 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 نايل سات عمودي V 27500 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

حكم المباراة

أعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الحكم العماني أحمد الكاف قد تم تكليفه بقيادة مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، المقرر إقامتها في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وسيتم مساعدة الحكم العماني أبو بكر العمري وراشد عادل في التحكيم، بينما سيتولى الحكام الإماراتيان عمر العلي وأحمد عيسى مهمة قيادة غرفة الـ VAR. ويتطلع الجمهور إلى تقديم أداءٍ مميزٍ وعادلٍ من الحكام في هذه المواجهة الهامة التي ستحدد بطل دوري أبطال آسيا لهذا العام.

تشكيل الهلال المتوقع في نهائي كأس آسيا 2023

يجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير نظام البطولة في هذا الموسم، حيث عاد النهائي للاعتماد على مباراتين بدلًا من مباراة واحدة. وقد بدأ الهلال مشواره في المجموعة الأولى وتأهل من صدارتها، حيث تخطى فرق شباب الأهلي دبي، فولاد، والدحيل، بينما تأهل أوراوا من المركز الثاني في مجموعته، بعد تخطي فرق جوهور دارول، باثوم يونايتد وجونبوك. ومن المتوقع أن يشارك الهلال في مواجهة نهائي كأس آسيا 2023 أمام أوراوا بالتشكيلة الآتية: