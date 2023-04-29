تفاصيل حجز قطع اراضي المقابر بمدينة 15 مايو

كشفت وزارة الاسكان، عن طرح عدد من قطع المقابر للمسلمين والمسحيين. بمدينة 15 مايو بأسعار متنوعة وطرق سداد ميسرة من خلال نظام تعاقد بحق الانتفاع.

مساحات المقابر:

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، عن فتح باب الحجز لـ489 قطعة أرض مقابر مسلمين بنظام اللحد بمساحة (40م٢) تقريبًا للقطعة، بالإضافة إلى 44 قطعة أرض مقابر مسيحيين بمساحة (30م2 ) للقطعة بمدينة 15 مايو بنظام حق الانتفاع.

مواعيد حجز قطع مقابر 15 مايو:

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية: إنه يتقدم الراغبون في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 15 مايو، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 7/5/2023: 27/5/2023، بجهاز مدينة 15 مايو في مواعيد العمل الرسمية.

شروط حجز مقابر 15 مايو:

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس أمين غنيم: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة الأتي: