رابط مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في الدوري الايطالي

رابط مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في الدوري الايطالي ، يستعد ملعب الأولمبيكو لاستقبال تفاصيل وأحداث المباراة المرتقبة بين فريق إي سي ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023، وذلك برصد الجماهير الحاضرة.

تعد مباراة إنتر ميلان وروما واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي بالكالتشيو، خاصة بعد استعادة فريق يوفنتوس نقاطًا خصمت منه في بداية الموسم، والتي جعلته يحتل المركز الثالث، مما زاد من الصراع بين إنتر ميلان وروما على المركز الرابع للمشاركة ببطولة دوري الأبطال.

وتتوزع المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الإيطالي بعد حصول فريق نابولي على الصدارة، وفريق لاتسيو بالمركز الثاني، وفريق يوفنتوس بالمركز الثالث، ويحتل فريق ميلان المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعد خوض لاعبيه 31 مباراة، حيث تحقق لهم الفوز في 16 مباراة، وسجلوا 51 هدفًا واستقبلوا 37 هدفًا آخرين. بينما جمع لاعبو فريق روما 56 نقطة أيضًا بعد تحقيق الفوز في 17 مباراة وحسم التعادل في 5 مباريات وتلقوا الخسارة في 9 مباريات، وسجلوا 43 هدفًا واستقبلوا 29 هدفًا.

رابط مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في الدوري الايطالي

وعلى الجانب الآخر، جرت مباراة الدور الأول بين ميلان وروما على أرضية ستاد جوزيبي مياتسا، وعرفت المباراة التي جمعت بينهما أربعة أهداف جاءت مقسمة بين الفريقين بالتساوي، بعدما سجل بيير كالولو وتوماسو بوبيغا لفريق الميلان، وعلى الجانب الآخر جاءت ثنائية روما بأقدام روجير إيبانيز وتامي أبراهام.

موعد مباراة ميلان وروما

ويبدأ اللقاء الحاسم الذي سيجمع بين فريقي ميلان وروما في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

رابط مشاهدة مباراة ميلان وروما بث مباشر يلا شوت اليوم السبت في الدوري الايطالي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

القناة الناقلة لمباراة ميلان وروما

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات AD SPORTS Premium، التي تحصلت على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتولى المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف على أحداث المباراة.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة روما

من المتوقع أن يدخل فريق ميلان مباراة روما تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: مينيان.

خط الدفاع: كالابريا – كايير – توموري – ثيو هيرنانديز.

وسط الملعب: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – كرونيتش.

خط الهجوم: رفائيل لياو – أوليفيه جيرو- إبراهيم دياز

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

تشكيل روما المتوقع لمواجهة إي سي ميلان

وعلى الجانب الآخر قد يدخل فريق روما مباراة ميلان تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني - سمولينغ - إيبانيز

خط الوسط: زاليفسكي - كريستانتي - ماتيتش - سبينازولا

خط الهجوم: بيليغريني - أبراهام - الشعراوي.