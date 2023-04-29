يلا شوت مباراة ميلان اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 29-04-2023 في الدوري الإيطالي

يلا شوت مباراة ميلان توتير| بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم 29-04-2023 في الدوري الإيطالي، يتجه عشاق كرة القدم الأوروبية والإيطالية خاصة، نحو ملعب الأوليمبيكو، مساء اليوم السبت، حيث يستقبل نادي روما نظيره نادي ميلان في قمة مواجهات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل المباراة عبر القنوات التالية: " AD SPORTS Premium 1، Starz Play App، beIN Sports 2 FR ".



كما يمكن مشاهدة مباراة روما وميلان اليوم عبر قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وتُذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية برميم 1" بصوت المعلق عامر عبدالله.

يدخل نادي روما الإيطالي مباراته اليوم وهو في المركز الخامس برصيد نقاط 56 نقطة من 31 مباراة، يسعى نادي روما إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من أجل الصعود إلى المركز الرابع بدلًا من منافسه اليوم نادي ميلان والاقتراب من نادي يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي ميلان مباراته اليوم أمام نادي روما في المركز الرابع ويمتلك نفس رصيد نقاط نادي روما وهو 56 نقطة من 31 مباراة، ويسعى نادي ميلان إلى الفوز بالمباراة والاقتراب من المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي ومواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزًا مهمًا أمام نظيره ليتشي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإيطالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة السابعة عشرة، انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة (2-2) على ملعب استاد سان سيرو.

وتأتي هذه المباراة في ظل الصراع المحتدم بين الفريقين على حصد مركز بالمربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتواجد ميلان في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، بالتساوي مع روما الذي يحل خامسًا.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الجولة السابعة عشرة، انتهى بتعادل الفريقين بنتيجة (2-2) على ملعب استاد سان سيرو.

ومن المتوقع أن يدخل ميلان بقيادة المدير الفني ستيفانو بيولي المباراة بتشكيل يضم كلًا من: مينيان في حراسة المرمى، وكالابريا وكايير وتوموري وثيو هيرنانديز في خط الدفاع، وساندرو تونالي وإسماعيل بن ناصر وكرونيت في خط الوسط، ورفائيل لياو وإبراهيم دياز وأوليفيه جيرو في خط الهجوم.

بالنسبة لفريق روما، يدخل مباراته اليوم وهو في المركز الخامس برصيد نقاط 56 نقطة من 31 مباراة، يسعى الفريق إلى الفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط من أجل الصعود إلى المركز الرابع