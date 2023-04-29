التفاصيل الكاملة حول آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية، وفقا لما كشفته وزارة السياحة والآثار عن آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023.

ويعتبر السؤال المنتشر هذه الفترة هو «ما هو آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023؟»، حيث يبحث العديد من المواطنين عن التفاصيل الكاملة حول هذا الأمر، وإليكم ما يلي:

تفاصيل التقديم في الحج السياحي

أشارت وزارة السياحة والآثار إلى أن آخر موعد للتقديم في الحج السياحي 1444/2023، يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 إبريل الجاري، و28 رمضان 1444هـ.

ومن المنتظر أن يتم إجراء قرعة الحج السياحي يوم 30 إبريل، لاختيار 16 ألفًا من المتقدمين.

آخر موعد للتسجيل في الحج السياحي 2023

ومن جهتها، كانت وزارة السياحة قد فتحت باب التقديم وتسجيل الأسماء في قرعة الحج السياحي، يوم 12 مارس الماضي، ويستطيع الراغبون في الحج خلال العام الجاري التقديم في القرعة من خلال شركات السياحة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات التقديم في الحج السياحي 2023

1- التوجه لشركة سياحة مرخصة واختيار برنامج واحد من البرامج الـ 3 للحج السياحي للتقدم إليه.

دفع مبلغ كرسوم لجدية الحجز عند التقدم.

2- مبلغ جدية الحجز لبرامج الحج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) هي 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم مبلغ 40 ألفا و100 جنيه.

3- شركة السياحة المنظمة للبرنامج ستقوم بإيداع مبالغ جدية الحجز باسم المتقدم ببنك مصر على أن يقوم باسترداده حال لم يتم اختياره في القرعة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة.

4- شركات السياحة ستتحصل على مبالغ رسوم الجدية المودعة بأسماء بالفائزين بالقرعة على أن يستكملوا بقية قيمة البرنامج قبل سفر شركات السياحة لإجراء معاينات سكن الحجاج بالسعودية.