بث مباشر | رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي

بث مباشر | رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما يلا شوت اليوم في الدوري الإيطالي ، يفتتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستقبال تفاصيل واحداث المباراة المرتقبة بين فريق إي سي ميلان وروما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2022-2023، وذلك تحت أنظار عدد كبير من الجماهير.

وتعتبر مباراة إنتر ميلان وروما واحدة من أهم مباريات الموسم الحالي بالكالتشيو، بعدما تغييرا ملامح المراكز المتقدمة عقب استعادة يوفينتوس النقاط التي قد خصمت منه في بداية الموسم والتي جعلته في المركز الثالث، ليزداد الصراع بين إنتر ميلان وروما على المركز الرابع من أجل المشاركة بدوري الأبطال.

ترتيب إنتر ميلان وروما في بطولة الدوري:

تأتي المراكز المتقدمة في بطولة الدوري الإيطالي بعد حصول اليوفي على النقاط التي قد خصمت منه كالآتي، نابولي في الصدارة، ولاستيو بالمركز الثاني، ويوفنتوس في المركز الثالث، ثم يأتي فريق ميلان في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما خاض لاعبيه 31 مباراة تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 16 مباراة بالإضافة إلى 8 تعادلات وتلقي 7 هزائم، ودون لاعبو الفريق 51 هدف واستقبلت شباكهم 37 هدف آخرين.

والأمر لا يختلف كثيرًا مع أبناء العاصمة على الجانب الآخر، بعدما جمع لاعبو روما طوال الـ31 مباراة الماضية 56 نقطة بعد تحقيق الفوز في 17 مباراة وحسم التعادل في 5 مباريات وتلقي الخساراة في 9 مباريات، وهز لاعبو الفريق شباك الخصم في 43 هدف وهو ما جعل الأفضلية لفريق ميلان صاحب المعدل التهديفي الأكبر، كما أن شباك روما استقبلت 29 هدف.

أحداث مباراة الدور الأول بين ميلان وروما:

احتضنت أرضية ستاد جوزيبي مياتسا تفاصيل المباراة التي جمعت بين ميلان وروما في الدور الأول من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وعرفت المباراة التي أقيمت بينهما أربعة أهداف جاءت مقسمة بين كلاهما بالتساوي، بعدما سجل بيير كالولو وتوماسو بوبيغا لفريق الميلان، وعلى الجانب الآخر جاءت ثنائية روما بأقدام روجير إيبانيز وتامي أبراهام.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

موعد مباراة ميلان وروما:

تنطلق صافرة بداية المباراة التي ستجمع بين فريق ميلان وروما في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الكالتشيو هذا الموسم، اليوم السبت الموافق 29-4 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة السادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما:

تُذاع مباراة ميلان وروما اليوم عبر مجموعة قنوات AD SPORTS Premium، باعتبارها حاصلة على حق بث مباشر وحي لمباريات الدوري الإيطالي طوال السنوات الماضية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتولي مهمة التعليق والوصف على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وروما | اضغط هنــــا

تلقى نادي ميلان، نبأ سارا قبل الموقعة المرتقبة أمام روما، على ملعب الأولمبيكو، بعد غد السبت، في إطار الجولة 32 من عمر الدوري الإيطالي.

وعاد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو إلى تدريبات ناديه ميلان، وهو من أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم.

ولم يشارك جيرو في آخر مباراتين لميلان في الدوري الإيطالي، علمًا بأنه سجل 13 هدفا وصنع 6 آخرين في 38 مباراة خاضها بكافة المسابقات.

وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، فقد خاض جيرو، حصة تدريبية كاملة، اليوم الخميس، ومن المنتظر أن يكون متاحًا للمشاركة أمام روما.

ويملك الفريقان، ميلان وروما، نفس الرصيد (56 نقطة) قبل صدام السبت، ويتنافسان بقوة لتعزيز حظوظ الفريقين في التأهل لدوري أبطال أوروبا.